Vinteren er ofte en utfordring for fuglene. Snø og kulde hindrer dem fra å finne mat, og da er det mange som vil hjelpe til med matsankinga gjennom julenek og frø.

Men ifølge Veterinærinstituttet kan det potensielt være hotspot for smitteoverføring.

Styr unna julenek som ser dvassent ut

I juletider er det populært å henge opp julenek av havre. Noe småfuglene setter pris på, men det er viktig at kornet er av god kvalitet. Muggsopp vokser lett på korn, og kan være helseskadelig for fuglene. Derfor bør juleneket være fyldig og ha rikelig med korn. Det bør i tillegg ha frisk gulfarge og lukte godt, opplyser Ellen Christensen som forsker på muggsopp ved Veterinærinstituttet.

I tillegg skal du være oppmerksom på at nøtter og frø du setter fram til fuglene, også er av god kvalitet. Solsikkefrø og andre nøtter kan inneholde muggsopp og soppgifter som er skadelig for fuglene.

Fuglebrett kan gi salmonella

I tillegg til å sørge for at frø, nøtter og nek er muggfrie, skal du helst unngå å fôre fuglene ved hjelp av brett. Dette fordi brettet legger til rette for smitteoverføring av eksempelvis salmonella, sier Turid Vikøren som forsker på vilthelse ved Veterinærinstituttet.

– Undersøkelser som er gjort ved Veterinærinstituttet kan tyde på at en liten andel av småfuglene fungerer som friske bærere med salmonellabakterien i tarmen, og disse introduserer smitten på fôringsplassene.

Fuglebrett gir nemlig småfuglene anledning til å sitte mens de spiser. Da kan fuglematen bli forurenset via avføring. Beste er det derfor å fôre fuglene gjennom hengende løsninger som meiseboller og sylinderfôrere.

Skal du likevel bruke fuglebrett, oppfordrer Vikøren at dette rengjøres jevnlig. Slik hindrer man at smitten også går til menneske:

− Godt renhold på fôringsplasser er viktig, både med hensyn til matrester og avføring. For å hindre å bli smittet selv er det viktig å unngå kontakt med fugleavføring ved fôringsplassene, bruke hansker og vaske hendene godt etterpå, sier hun.