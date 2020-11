Det hastar for åtte vindkraftprosjekt

Ei oversikt frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at det no er åtte vindkraftprosjekt som ventar på avklaring på om dei får utsett fristen for når dei skal vere i drift. Normalt vil det ta minst eitt år å byggje eit vindkraftverk.

Stortinget har gitt klar beskjed om at alle vindkraftverk som har fått konsesjon, må vere i drift frå 1. januar 2022.

– Tidsvindauget lukkar seg fort, og dei byrjar å få veldig dårleg tid til å ferdigstille. Tida jobbar mot fleire av desse prosjekta, erkjenner spesialrådgivar Andreas Thon Aasheim i Norwea, Norsk Vindkraftforening, overfor NRK.

Norsk Vindkraftforening innser at ikkje alle dei åtte vindkraftprosjekta som no er til klagebehandling i Olje- og energidepartementet, kjem til å bli bygde.

Thon Aasheim meiner likevel det er grunn til å forlenge tidsfristen for nokre av dei. Men leiar i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ketil Kjenseth (V), er klar på at tidsfristen er absolutt.

– Innan den tid må det vere produksjon i turbinar og propellar. Viss ikkje er løpet køyrt, seier Kjenseth.

Han meiner vindkraftutbyggjarane har hatt god tid på seg, og at dei har hatt svært gode rammevilkår.

Vindkraftverk i tidsnød:

* Oddafjellet og Bjelkeberget i Agder

* Raggovidda trinn 3 i Finnmark

* Faurefjell i Rogaland

* Skorveheia i Agder

* Gilja i Rogaland

* Kvinesheia i Agder

* Remmafjellet i Trøndelag

* Innvordfjellet i Trøndelag

* Vallresknuten i Rogaland

