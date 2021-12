Gunhild Stordalen fortsetter å vise sitt sterke engasjement for dyrevelferd og dyrehelse.

Mandag denne uken la grunnleggeren av Eat Foundation, forumet som jobber for mer bærekraft i matproduksjon og kosthold, ut et Instagram-innlegg for å vise sin motstand mot industriell kjøttproduksjon.

Stordalen har delt et bilde fra Plant Based News, som igjen har tatt bildet fra den chilenske dyrebeskyttelsen Fundación Santuario Clafira. Bildet viser en gruppe nakne mennesker i grisebinger.

– Kjøtt i seg selv er ikke problemet, men det er vårt overforbruk av billig, industrielt kjøtt, skriver Stordalen i innlegget på Instagram, der hun også har listet opp egne meninger om hvorfor man skal være imot industriell kjøttproduksjon.

Vil vise likheten mellom dyr og mennesker

Til Nationen forteller miljøvernforkjemperen hva hun ønsker å få fram med bildet hun har delt.

– Likheten mellom dyr og mennesker, og at vi kommer til å dømmes av kommende generasjoner for at vi aksepterte industrielt fabrikk-preget husdyrhold, som flere anerkjente filosofer har påpekt, skriver Stordalen i en e-post til Nationen.

– Bildet av de nakne menneskekroppene i grisebingen er et ganske sterkt bilde. Hva tenker du om at bildet kan provosere, kanskje spesielt de som jobber i svinenæringen?

– Ja, det er sterke bilder, men jeg mener det er nødvendig når vi til tross for kunnskapen vi nå har om hvor problematisk denne produksjonspraksisen er, ikke bare dyreetisk, men for klima, miljø, pandemiforebygging og folkehelse, at vi fortsatt aksepterer at dette skjer, mener Eat-gründeren.

– Jeg prøver også å få fram at det er «50 shades of red»; at vi må skille mellom industriell overproduksjon av billig kjøtt, fôret med kraftfôr inkludert soya fra det som var regnskog, som er problemet, og frittgående grasfôret kjøtt og melkeproduksjon på gårder som fokuserer på bærekraft og dyrehelse, som er en del av løsningen, fortsetter Stordalen.

– Har fått overveldende og massiv støtte

Hun mener mennesker i vesten må spise mye mindre kjøtt, og at det vi spiser må være av bedre kvalitet. Men hun mener ikke vi trenger å kutte det ut.

– Industriell husdyrproduksjon må avvikles og utfases, både for mennesker, dyrs og planetens helse, skriver Stordalen.

– Hvordan har responsen fra følgerne dine vært etter at du delte innlegget?

– Overveldende, massiv støtte og allerede hundrevis av takkemeldinger. Folk er sinte og opprørte over at vi aksepterer å behandle dyr på denne måten, og er glad for at jeg tar dette opp. Jeg mener folk har rett til å vite at om fabrikk-gårdene hadde hatt glassvegger, hadde ingen lenger spist industrikjøtt, avslutter Eat Foundation-grunnleggeren e-posten.