Det er rapportert om mye kålmøll de siste ukene

Et forebyggende tiltak er å legge ut fiberduk og insektsnett for å hindre kålmøll i å legge egg på plantene. Kålmøllen kan derimot klare å legge egg gjennom den eller komme seg inn under den dersom den ikke er godt nok festet.

Håndplukking kan fungere som direkte tiltak i småhager, mens kjemisk bekjempelse kan utføres ved påvist angrep. Behovet for kjemisk bekjempelse vil variere sterkt fra år til år, og det er avgjørende at det sprøytes mens larvene er små og lever fritt på bladverket.

Kilde: Plantevernleksikonet