Det er ikkje for seint å planta trær i hagen

1: Inspiser grundig

Ikkje ver redd for å ta ein «hands on»-tilnærming på det lokale hagesenteret ditt. For ein visuell inspeksjon av røtene, spør personalet om hjelp til å fjerne potta. Røtene bør vere faste, kvite i fargen og godt skilde for effektiv spreiing i bakken. Har dei klumpa seg saman til ei «snurrerot», må du losne godt før treet blir sett i jorda.

2: Kartlegg hagen

Før du bestemmer deg for tresort, kartlegg hagen treet skal stå i. Kor mange timar med sollys vil treet ha? Kva er kvaliteten og surleiken på jorda? Kva for andre tresortar og plantar finst i hagen? Her gjeld det òg å gjere grundig research rundt storleik. Eit tre er trass alt ikkje ferdig utvakse når du har planta det i jorda. Å fjerne eller selje eit tre som veks seg for stort for hagen din, kan vere ein tidkrevjande og dyr affære. Alt dette kan du få hjelp til om du bruker fagfolk, som leier oss til punkt tre.

3: Bruk fagfolk

Eit tre kan vere ei investering du lever med i fleire tiår. Vurder derfor å kjøpe direkte frå profesjonelle gartnarar eller planteskular, som kan rettleie deg gjennom prosessen: frå val av tresort til planting og vedlikehald/skjering sidan treet veks.

4: Kjenn klimasona di

Noreg delt opp i åtte klimasoner, heile vegen frå H1 (mildast) til H8 (hardast). Mange nettsider – inkludert Det Norske Hageselskap – har eigne kart som viser kvar i landet ulike sortar passar best.

5: Vel tre dyrka i Noreg

Tre dyrka i Noreg vil naturleg nok trivast betre enn plantar importerte frå utlandet. Sjå etter merkinga E-plante, forkorting for Elite-plante. Med dette merket veit du at planten er dyrka i Noreg, er fri for sjukdom og foredla for å overleve norske forhold.