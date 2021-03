Det blir enklere å velge sunnere ferdigmat

– Jeg er glad for at nøkkelhullsordningen nå utvides slik at det blir enklere for forbrukerne å velge de sunnere alternativene innenfor ferdigmat, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Den nye forskriften åpner for at produkter i matvarekategoriene mel, gryn, grøt, brød og pasta nå også kan inneholde grønnsaker og belgvekster.

I tillegg kan fullkorn, grønnsaker og belgvekster erstatte deler av kjøttet i kjøttprodukter, mens flere vegetar- og plantebaserte produkter kan få nøkkelhullet.

