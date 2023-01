Dessert i januar

Sjokoladepudding tek meg rett tilbake til dei sjeldne høva i barndommen då middagen vart etterfølgd av dessert. Ikkje kva dessert som helst heller – men kjøpepudding frå ein trekanta pappkartong, med kjøpevaniljesaus frå ein tilsvarande kartong. Eg elska det! Berre det å klippe hol på den eine sida av triangelet og svuppe puddingen ned i ei serveringsskål, var stor stas.

Puddingen hadde, for den unge ganen min, akkurat passe motstand og akkurat passe mykje kakao. Eg tenkte at når eg vart stor og tente eigne pengar, skulle eg ha dette til dessert kvar einaste dag.

Som voksen vil eg ha sjokoladepuddingen min litt annleis. Men dessert er eg positiv til! Og no veit eg at sjølv sjokoladepudding kan lagast heime framfor å kjøpast ferdig. Det er faktisk ikkje vanskeleg i det heile – berre du har litt mjølk, sukker, sjokolade, kakaopulver og sjølvsagt gelatinplater.

Apropos gelatin: Ferdiggeleen er ein annan slager frå barndommen. Men også den er utruleg enkel å lage sjølv. Bruk cirka 1 plate gelatin per 1 dl væske. Slik kan du lage gelé av det aller meste. Prøv med litt gløgg du har ståande igjen frå jula til dømes. Ein annan lekker variant er eplejuice med ein klunk sjampanje, gjerne toppa med lettpisket krem.

Tilbake til sjokoladepuddingen. Er god planlegging og struktur i kvardagen eit av nyttårsforsetta dine, er denne desserten ideell. Du kan nemleg lage både puddingen og vaniljesausen i stand opptil ei veke før det skal etast. Lagar du puddingen i porsjonsformer som blir godt pakka inn i plastfolie, er det enkelt å briljere år gjestene kjem. Eller kvifor ikkje leggje opp til ei overrasking etter ein kvardagsmiddag i januar?

Sjokoladepudding med kryddervaniljesaus

Ingrediensar (2 personar)

3,5 dl kremfløyte

1,5 dl heilmjølk

100 g sukker

2 ms kakaopulver

0,5 vaniljestong

170 g mørk sjokolade (rundt 50 % kakaoinnhald)

4 plater gelatin

---

2 eggeplommer

1 ts maisenna

1 dl heilmjølk

1 dl kremfløyte

50 g sukker

0,5 vaniljestong

2 stjerneanis

1 kanelstong

0,5 ts måla kanel

---

1 neve brende mandlar

Framgangsmåte

Ha fløyte, mjølk, sukker og kakaopulver i ein kjele saman med frøa frå ei halv vaniljestong. La den trekkje sakte opp i temperatur, ho skal ikkje koke.

I mellomtida kan du leggje gelatinplatene i bløyt i kaldt vatn.

Hakk sjokoladen opp, og legg den i ein blandebolle. Slå den varme fløytemjølka over sjokoladen, og røyr godt med visp så alt blandar seg jamt og fint saman. Når blandinga har komme ned i cirka 50 grader, kan du tilsetje gelatinen som du pressar fri for vatn. La den smelte og blande seg med sjokoladefløytemjølka.

Ta fram skåler, formar, glas eller kva du måtte ønskje å servere puddingen i. Hell blandinga oppi desse, og la den få setje seg i kjøleskap i minimum 5 timar avhengig av storleiken på porsjonane.

Så til vaniljesausen. Start med å skilje to eggeplommer, og bland dei saman med maisenna i ein bolle.

Kok så opp mjølk, fløyte, sukker, vanilje, stjerneanis og kanelstong. Når blandinga koker, slår du den over eggene under heftig visping. Hell deretter blandinga tilbake i kjelen, og la han få trekkje litt på varmen til du merke at han byrjar å tjukne lett. Sil sausen, og avkjøl den i kjøleskap.

Server puddingen med ei raus mengd vaniljesaus, eit dryss kanel og hakka brende mandlar.

(©NPK)