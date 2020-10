Departementet konkluderer: Lisensjegere får ikke være anonyme

Miljødirektoratet gir dem som ønsker, innsyn i listen over lisensjegere. Saken ble et tema etter at Smaalenenes Avis tidligere i år fikk innsyn i listen over norske lisensjegere.

Jegeres Interesseforbund skrev på sine nettsider at de frykter våpentyveri hos jegerne og økt hets mot dem som står på listen. Mange reagerte også fordi en del lisensjegere blir hetset og sjikanert i sosiale medier.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) reagerte også på forslaget, og sendte en henvendelse til Klima- og miljødepartementet med ønske om å få lisensjegerne unntatt offentligheten.

– Som jeger registrer man seg som lisensjeger i jegerregistrert, det er gjort bare ved å huke av noen bokser. Det betyr ikke at man skal ut å jakte. Jeg er selv registrert som lisensjeger, fordi jeg var spent på hvordan systemet fungerer, sa Espen Farstad, informasjonssjef NJFF, til Nationen tidligere i år.

Ikke hjemmel

Nå har departementet svart departementet. De konkluderer med at det ikke er hjemmel for å la jegerne holdes vekk fra listene.

«Departementets vurdering er at offentleglova, med de nevnte unntakshjemlene, allerede ivaretar de hensynene som eventuelt bør gi grunnlag for å unnta opplysninger om lisensjegere fra innsyn», står det i brevet, som er lagt ut på nettsidene til Norges jeger- og fiskerforbund.

Departementet viser til at man kan bli unntatt offentlighet i spesielle tilfeller.

«Vi vil i tillegg fremheve at åpenhet er et viktig ledd i å oppnå alminneliggjøring av ordningen med lisensfelling av store rovdyr. Åpenhet er også viktig for å sikre at allmennheten har tillit til ordningen», skriver de.

Rovdyrjakt

Man må ha lisens for å jakte på dyr som bjørn, gaupe, ulv og jerv. Dette er jaktformer som for noen anses som kontroversielle. Departementet mener at dersom lisensjegerne unntas fra listene, vil dette skape et skille mot annen lovlig jakt og felling.

De påpeker samtidig at de ikke godtar trusler og sjikane mot lisensjegere.

«Lisensfelling av rovdyr i tråd med regelverket er utøvelse av en lovlig virksomhet. Stortinget har bestemt at vi skal ha både rovdyr og beitedyr i Norge, og lisensfelling er et hovedvirkemiddel for regulering av bestandene av de store rovdyrene», står det i brevet.