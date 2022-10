Derfor varer laktosefri melk lenger enn vanlig melk

Hvis du studerer en kartong med laktosefri melk kan du se at den har overraskende lang holdbarhetstid sammenlignet med vanlig melk.

Grunnen til den lange holdbarheten kommer av måten melken blir pasteurisert.

– Den laktosefri melken er ultrapasteurisert. Det vil si at vi bruker varme – cirka 140 grader i rundt fire sekunder – for å drepe alle mikroorganismer, så melken blir helt steril. Så holdbarheten er ikke på grunn av konserveringsmidler eller noe sånt, sier produktspesialist på langtidsholdbare produkter i Tine, Berit Sveberg, til Godt.no.

Meieriet bruker spesiallaget utstyr for å unngå at melken svir seg på høy temperatur. Etter at melken har blitt steril, tappes den så i steril emballasje i et sterilt miljø.

Sveberg forteller hvorfor de ikke kjører samme prosess med vanlig melk med laktose.

– Kvaliteten på norsk melk er veldig god, og nordmenn er veldig glade i, og vant til, å drikke fersk, kald melk. Men vi har også noen varianter langtidsholdbar lettmelk og helmelk, sier hun til Norges største matside.

– Akkurat den laktosefri melken ble lansert i 2009, og volumet på det er relativt lite. Så for å unngå svinn hos oss og i butikkene på grunn av dårlig holdbarhet, ble det bestemt at den skulle ultrapasteuriseres. Og så er det en kostbar prosess, legger Sveberg til.