– Sivil ulydnad er eit effektivt verkemiddel som har vorte brukt mykje opp gjennom historia, seier Eskil Roll-Hansen (23).

Han er ein av klimaaktivistane i Extinction Rebellion (XR), som lenge har skapt debatt gjennom bruk av sivil ulydnad når dei aksjonerer. Måndag 21. september lét Roll-Hansen og rundt 50 andre aksjonistar seg arrestere etter demonstrasjonar i Oslo sentrum.

– Eg har trua på at vi kan få til ei forandring, og det er det verd å sitje nokre timar på glattcelle for, seier han.

I tillegg til arrestasjonen vart fleire av demonstrantane bøtelagde med opptil 20.000 kroner per person. Ikkje alle klarer å betale bøtene sjølv, men Roll-Hansen fortel dei som treng det, får bøtene dekte gjennom kronerulling.

– Eg kan ikkje nødvendigvis betale store bøter rett frå lomma, men har «råd» til å sitje 10 timar på glattcelle. Samtidig er det mange som kunne betalt bota, men som er avhengige av eit plettfritt rulleblad. Ein kan kalle dette ei arbeidsfordeling, som gjer at mange fleire kan delta og leggje energi i det.

«Bortskjemte pøblar»

Reaksjonane lét ikkje vente på seg etter dei noko ukonvensjonelle demonstrasjonane 21. september. Medan nokre av aktivistane hadde sperra inngangen til Olje- og energidepartementet, lenkja andre seg fast i kvarandre midt i ei trafikkert gate i Oslo sentrum. Demonstrantar i laksekostyme limde òg seg sjølv fast i sjølve Nærings- og fiskeridepartementet.

Stortingspolitikar Stefan Heggelund (H) er ein av dei som har gått hardt ut mot demonstrantane. I eit intervju med NRK kalla han dei mellom anna for «bortskjemte pøblar» og «yrkesdemonstrantar som øydelegg for klimasaka». Heggelund reagerer spesielt på at demonstrasjonane skaper forstyrringar for vanlege folk.

– Demonstrantane stod og diskuterte om vanlege statstilsette byråkratar skulle få sleppe ut av kontorbygget for å hente barna sine i barnehagen. Korleis det skal tene den viktige klimasaka, er for meg ubegripeleg, skriv Heggelund i ei melding til NTB.

– Vi har ei stor og seriøs miljørørsle i Noreg, som også har mykje innverknad. Norsk miljørørsle har òg tidlegare drive sivil ulydnad i Noreg, men målet i seg sjølv har aldri vore å bli arresterte eller å øydeleggje for vanlege folk, held han fram.

– Eg meiner XR er med på å øydeleggje for klimasaka når dei vel denne aksjonsforma.

Fakta Historiske døme på sivil ulydnad Alta-saka: Politisk konflikt frå rundt 1968 til 1982, der samiske interesser og miljøverninteresser gjekk imot ei storskala vasskraftutbygging i Indre Finnmark. Saka fekk stor betydning for utviklinga av norsk samepolitikk. * Rosa Parks-aksjonen: Føregjekk 1. desember 1955, då den amerikanske borgarrettsforkjemparen Rosa Parks nekta å gi plassen sin på bussen til ein kvit passasjer, og umiddelbart vart arrestert. Etter denne éinkvinnesaksjonen oppmoda ei gruppe borgarrettsaktivistar, blant dei den då ukjende Martin Luther King jr., til boikott av det kommunale busselskapet. Boikotten varte 382 dagar, heilt til raseskiljelovene på offentlege kommunikasjonsmiddel i Alabama vart oppheva. Aksjonen styrkte borgarrettsrørsla i heile USA. * Mahatma Gandhis ikkjevald-aksjonar: Brukt i kampen til nasjonalistrørsla mot det britiske styret i India. Politikaren Mahatma Gandhi (1869–1948) vart internasjonalt anerkjende for doktrinen sin om ikkjevald som middel i politisk og sosial kamp. Som leiar av sjølvstenderørsla vart han fleire gonger fengsla etter konfliktar med britiske styresmakter. Gandhi blir rekna som «den indiske nasjons far», og moderne pasifisme byggjer i stor grad på ikkjevaldsfilosofien hans. * Kampen mot apartheid: Ungdomsorganisasjonen i partiet ANC, mellom anna leidd av Nelson Mandela, oppmoda frå 1940-talet til streikar, boikott og annan sivil motstand i kampen mot apartheid i Sør-Afrika. Moderpartiet gjekk snart inn på same linje, og frå 1961 førte dei òg væpna kamp mot regimet, då dei meinte at fredelege middel ikkje førte fram. Soweto-opprøret i 1976, der fleire hundre ungdommar vart drepne av styresmaktene, vart eit vendepunkt som sette ytterlegare fart i motstandskampen. I 1990 vart Mandela lauslaten etter 27 år i fengsel. I 1994 vart det første frie valet i Sør-Afrika halde, og Mandela vart den første svarte presidenten. Kjelder: Store norske leksikon og Wikipedia

– Ein del av gamet

Eskil Roll-Hansen er ikkje overraska over at XR får kritikk for måten dei demonstrerer på.

– Det er ein del av gamet når ein driv med sivil ulydnad, seier han.

– Vi som driv med dette er jo veldig klar over at det kan bidra til ei polarisering. Poenget vårt er jo heller ikkje å omvende folk som er heilt usamde med oss, men å kommunisere kor akutt vi treng ei kursendring og vekke dei passive støttespelarane våre.

Heggelunds innvending om at XRs demonstrasjonar går utover vanlege folk på veg til jobben, har Roll-Hansen forståing for.

– Det er jo ein legitim kritikk at vi skaper ulemper for «vanlege folk» når vi aksjonerer, og det beklagar vi. Å skape forstyrringar er eit viktig ledd i den sivile ulydnaden vår. Heggelund seier at det er «eit hav av forskjell» mellom oss og ungdom som streikar for klima. Mange av oss i XR har streika frå skule og studiar, og når vi nyttar oss av sivil ulydnad, utfordrar vi systemet og påverkar debatten. Sånn sett er Heggelunds utspel med på å understreke effekten av det vi driv med.

Eit varsel

Andreas Føllesdal er professor i politisk filosofi ved Universitetet i Oslo, og har magistergrad i filosofi om sivil ulydnad. I visse tilfelle meiner han bruk av sivil ulydnad er i samsvar med eit elles velfungerande demokrati.

– Ei vennleg tolking av sivil ulydnad er at det er eit forsøk på å gi eit varsel til resten av oss. Demonstrantane vil fortelje oss at det er fare på ferde, og at grenser som burde vore respektert, blir brotne, forklarer Føllesdal.

– Vi har mange kjende historiske døme på sivil ulydnad, der vi i ettertid vil seie at det var nødvendig. Vi kan mellom anna nemne Mahatma Gandhi og den indiske frigjeringskampen, og Rosa Parks og protestane mot raseskiljet i USA.

Føllesdal understrekar at sivil ulydnad berre kan forsvarast i spesielle tilfelle, der aksjonistane først har prøvd å fremje saka si gjennom alle lovlege kanalar.

– Hadde folk drive med sivil ulydnad heile tida, ville jo samfunnet ha rakna. Men dersom institusjonen og lovene vi elles følgjer ikkje tek vare på alle ramma partar, må ein av og til kunne forsvare ekstreme forsøk på å korrigere desse.

– Større enn partipolitikk

På spørsmålet om det er nødvendig å ty til sivil ulydnad i dette tilfellet, er Roll-Hansen ikkje i tvil.

– Ja. Vi står overfor ei klimakrise og ein samfunnskollaps, og dette er demokratiet rett og slett ikkje godt nok til å handtere, meiner han.

Det at klimaendringane kan kjennast abstrakte og langt unna, trur aktivisten kan bidra til at dei blir nedprioriterte i partipolitikken.

– Klimakrisa er heva over partipolitikken, og den passar ikkje inn i nasjonal politikk for ein fireårsperiode. Det skjer positive ting i klimapolitikken, men tiltaka er på ingen måte proporsjonale med utfordringane, meiner Roll-Hansen.

– Det er ei kjempekrise på gang, men det finst òg forsking som viser moglege løysingar. Problemet er jo rett og slett at det ikkje er politisk vilje for å gjennomføre desse tiltaka.

Ei etisk vurdering

Professor Andreas Føllesdal meiner det er sjølvsagt at sjølv eit velfungerande demokrati ikkje kan fange opp interessene til alle, og då spesielt interessene til permanente minoritetar.

– Visse befolkningsgrupper vil alltid vere i eit mindretal. Ein treng mekanismar som kan fange opp behova deira, meiner han.

– Problemet i miljøsaker er at mange ramma partar ikkje har stemmerett. Andre dyr, framtidige generasjonar og sjølv dagens ungdom er ikkje med på å bestemme. Det er eigentleg ikkje så rart at eit fleirtalsdemokrati med vaksne ikkje alltid tek vare på desse behova.

Han meiner derfor det er viktig å ta dei som driv sivil ulydnad på alvor, samtidig som ein må vurdere om det er rettmessig.

– Vi kan nok forstå bodskapen til Extinction Rebellion som eit varsel. Demonstrasjonane er òg ikkje-valdelege og utset ingen for fysisk fare, seier Føllesdal.

– Ei folkerørsle

Professoren meiner at å få fram ein tydeleg bodskap er heilt grunnleggjande dersom ein skal kunne forsvare bruken av sivil ulydnad. Eskil Roll-Hansen fortel at XR er opptekne av å unngå unødvendig harme når dei demonstrerer.

– Vi er veldig opptekne av deeskalering, det er jo viktig i ikkje-valdelege protestaksjonar. Då vi sperra for trafikken, hadde vi til dømes folk ståande i kvar sin ende av gata for å beklage til bilane som måtte køyre rundt. I tillegg er spraymålinga vi bruker enkel å skylje bort, fortel han.

Andreas Føllesdal meiner dette er eit teikn på at demonstrantane vil redusere kritikken av det dei gjer, og at det bidreg til å halde fokuset på saka.

– Det dei gjer er likevel ulovleg, men det må det kanskje vere for å bli interessant nok og vekke den merksemda som trengst, meiner professoren.

– Det er ikkje sånn at alt som er lovfesta, er riktig, det ser ein mange døme på i historia, seier Eskil Roll-Hansen bestemt.

– Eg er med på dette fordi eg genuint trur på at vi kan få til noko. Det er ei folkerørsle som veks fort, og veldig mange legg mange timar i det. Og det er jo når ein er mange at det går, avsluttar han.