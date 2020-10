Derfor kommer sesongens første snøfall like overraskende på folk hvert år

Søndag ble det sendt ut farevarsel for snø i store deler av Sør-Norge natt til tirsdag, og tirsdag morgen var det kaldt og hvitt flere steder.

– Ja, nå er vi i gang. Nå har det vært snøfall i store deler av landet, bortsett fra de kystnære stedene da, opplyser statsmeteorolog John Smits til Nationen.

Tirsdag morgen var han for første gang denne sesongen ute med snøskuffa hjemme på Lørenskog.

– Det er deilig å få tatt i snøskuffa igjen. Det er alltid fint å få måkt vekk snøen før den smelter, sier Smits, som i 2013 ga ut boka «Måk snø! - alt om snømåkingens redskaper, historie og sjel».

– Mange prøver å utsette vinteren mentalt

Tirsdag morgen viste Statens vegvesens kameraer at det var snø på veiene blant annet ved Oslo lufthavn, Djupdalen i Skedsmo, Darbu i Øvre Eiker, Lierskogen i Lier og på Skui i Bærum. Øst politidistrikt fikk inn rundt 20 meldinger om trafikkuhell, ifølge NTB.

– Det har vært relativt mange grøftekjørere med sommerdekk i dag. Det er helt unødvending. Vi har hatt farevarsel om snøfall i to-tre dager, så det burde ikke komme som en overraskelse. Inntrykket mitt er at det blir like stort kaos om det er varslet eller ikke. Som julekvelden på kjerringa, sliter mange alltid med å få lagt om til vinterdekk i tide, sier Smits.

I de store mediene har det vært skrevet om dagens snøfall. Nyheten om utforkjøringer, ulykker og advarsler om å la bilen stå får flere til å reagere.

"Advart i ca en uke, skulle være mulig å legge om til vinterdekk da 🤔 men for noen så kommer den første snøen alltid overraskende på, samme når den kommer. Å ja vi bor i Norge ja 👏", skriver en på VGs Facebook-side.

"Like overraskende vert år at vinter i Norge😱", skriver en på Dagbladets Facebook-sider, mens en annen skriver:

"Herregud. Samme tullet vært år. Har da hatt snø før. Husker ikke langt tilbake dere eller?"

For hvorfor er det slik at det første snøfallet kommer like overraskende på mange nordmenn hvert år, og skaper trafikkaos og misnøye? Den populære meteorologen har gjort seg flere tanker rundt dette.

– I Norge er vi mange som liker vinteren, men det er også en god del som ikke er så begeistret for den. Jeg tror mange prøver å utsette vinteren mentalt og skyver den foran seg. Folk vil ikke forholde seg til snø i oktober, det er altfor tidlig. Når da snøen plutselig kommer, blir man derfor litt overrasket og ting blir mer virent, fortsetter Smits.

Dagens samtaleemne: Snø

– Hvordan er reaksjonene på den første snøen blant dine venner på Facebook?

– Det er veldig delt. Noen er veldig begeistret, mens andre klager og sier de ikke orker snø ennå, ler han.

Smits har nemlig lagt ut bilder av dagens snømåking på Facebook. I kommentarfeltet har flere av hans følgere uttrykt hva de syns om at den første snøen er her.

«Deilig, John!!! Men vet du hva? Jeg orker ikke nok en møkkavinter alltså... Men jeg frykter d værste», skriver en av hans venner på Facebook.

«På Jæren høljer det ned med regn. Ferdig måka med ei gong. Min mann liker best snøen ferdig måka. Syns det er fint med snø så lenge den ligger fint. Typisk på Jæren er at den bles i snøfenner», skriver en annen av hans følgere.

«Her på Toten er det kvitt idag, og for et herlig syn. Måtte det bare vare», uttrykker en annen person.

Brukte nesten 4 timer hjem fra jobben

Smits har også selv kjent på kroppen hvordan sesonges første snøfall kan skape kaos i trafikken. For noen år siden brukte han tre timer og tre kvarter på å komme seg hjem fra Oslo til Lørenskog.

– Det var vel i nobember og jeg skulle hjem fra et radiokurs i NRK Østlandssendingen. Problemet var at to utenlandske trailere med sommerdekk hadde kjørt seg fast i Brynsbakken på Ring 3. Det var helt stopp i trafikken. Det var ikke mulig å verken krysse, komme seg på eller av Ring 3, forteller Smits.

Smits opplyser at snøen blir liggende i fjellet og høyere strøk, men lavere i landet er den allerede i ferd med å regne bort. Til slutt kommer han med en oppfordring til alle:

– Hvis snøen ligger på trappa di og du ikke har vinterdekk på bilen, la bilen stå eller legg om, påpeker Smits.