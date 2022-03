Derfor er solsikken Ukrainas nasjonalblomst

Denne artikkelen inngår i et samarbeid mellom Nationen og nettstedet Forskning.no. Evind Torgersen, som har skrevet saken, er forskningsformidler/journalist for forskningsnettstedet Titan.uio.no.

En video av en ukrainsk kvinne som konfronterer en russisk soldat har spredt seg på nettet de siste ukene. Kvinnen skal ha tilbudt soldaten solsikkefrø og oppfordret ham til å putte frøene i lommene slik at «blomster kan vokse hvis han dør på ukrainsk jord».

Jill Biden stilte opp offentlig iført munnbind med en solsikke på. I sosiale medier oppfordres det til å dele bilder av solsikker for å vise støtte til det ukrainske folk.

Solsikken er nemlig Ukrainas nasjonalblomst. Etter den russiske invasjonen har blomsten fått en ny betydning som et symbol på håp og motstand.

– Solsikken er først og fremst et symbol på lojalitet og optimisme. Du kunne ikke fått en bedre symbolplante, sier førsteamanuensis Charlotte Sletten Bjorå fra Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

Renser jorda etter atomkatastrofer

På 1990-tallet ble den også brukt som et symbol mot atomvåpen. Her ble symbolverdien ekstra tung fordi solsikker har blitt brukt til å rense jorda for tungmetaller fra atomkatastrofen i Tsjernobyl, som etter Sovjetunionens kollaps, ligger i Ukraina.

– Solsikker trekker opp tungmetaller fra bakken veldig effektivt. Når man brenner solsikken etterpå, kan man samle opp masse tungmetaller. I Tsjernobyl fungerte det ganske bra. Det fungerte ikke like bra i Fukushima, men det var fordi de brukte feil solsikker, sier Bjorå.

Kommer egentlig fra Amerika

Det finnes over 100 arter i solsikkeslekten, som igjen tilhører kurvplantefamilien. Opprinnelig kommer de fra Nord-Amerika. Vanlig solsikke (Helianthus annuus) stammer, ifølge Store norske leksikon fra Mexico.

– Solsikken kom til Europa på 1500-tallet, og tsar Peter den store brakte den til Russland og Ukraina på 1700-tallet. De har dyrket den siden den gang, sier Bjorå til Titan.uio.no.

I dag er Ukraina en av verdens største produsenter av solsikker, sammen med Russland, landet de nå er invadert av, og Argentina. Ukraina troner alene på toppen i eksport av solsikkeolje. Da er det kanskje ikke så rart at solsikken har blitt nasjonalblomsten selv om den bare har vært der i noen få århundrer.

– Selv om de opprinnelig kommer fra litt varmere områder, tåler solsikkene ganske mye fordi de har et veldig bra rotsystem. Det er en robust plante, og det kan jo komme godt med i Ukraina nå, sier Bjorå.

Lurte seg unna kirkens svarteliste

Solsikkene har også hatt litt flaks på veien til nasjonalblomststatus. En kirkelig glipp bidro til at den ble veldig populær både i Russland og i Ukraina.

– I den ortodokse kirken var det forbudt å spise fettrike planter under fasten. Kirken lagde en svarteliste, men der glemte de å sette opp solsikke. Derfor begynte alle å spise de oljerike frøene til solsikken, forteller Bjorå.

Slik ble solsikken en del av hverdagen og kostholdet, og folk begynte å dyrke blomsten over hele Ukraina. Den veves også gjerne inn i tradisjonsdrakter og brukes flittig under høytider og feiringer.

I Norge kjenner vi solsikker mest som prydplanter og fuglemat, og solsikkeolje finnes sikkert i mange kjøkkenskap, men det er en veldig anvendelig plante som kan gi næring til noen hver.

– Kvaliteten på oljen er god nok til at den kan brukes til både lampeolje og smøreolje, og man kan lage såpe og lys av den. Når du har fjernet frøene, kan hele planten males opp og bli brukt til dyrefôr.

– Når oljen er presset ut av frøene, kan frørestene også blir brukt som fôr til husdyr. Kronbladene brukes til tekstilfarging, og stengelen blir brukt i papirproduksjon, sier Bjorå.

Hvem får den høyeste?

Botanikeren har vokst opp i en familie der de hvert år konkurrerte om å dyrke frem den høyeste solsikken. I år oppfordrer hun alle til å gjøre det samme.

– Jeg skal i hvert fall plante ekstra mange solsikker i år. Det er bare positive ting med det. De skaper glede, de er vakre, og du kan vise solidaritet med Ukraina. Når den har blomstret av, kan du spare på toppen der frøene sitter og henge den opp som fuglemat på høsten, sier Bjorå.

Skal du vinne en slik konkurranse, bør du ikke vente for lenge med å få frøene i jorda. Innendørs i første omgang.

– De som vinner konkurransen i vår familie, er de som sår tidlig nok inne. Jeg vil nok ikke vente noe særlig mer enn to uker, sier Bjorå.

Men du må ikke begynne innendørs altfor tidlig. Da kan den bli altfor stor før det har blitt varmt nok til at du kan sette den ut.

– Det må ikke være antydning til frost når du planter den ut. Hvis du vil at den skal bli veldig stor, bør du vente enda litt. Det må være varmere noen plussgrader. Heller ikke solsikker liker veldig brå overganger.

Det er heller ikke noe i veien for å så frøene ute når hagen er garantert frostfri, uten først å la dem vokse litt inne.

– Men ikke hvis du skal vinne konkurransen, sier Bjorå.