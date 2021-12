Derfor bør du ikke fyre med juletreet

Julen nærmer seg slutten, og mange har nok begynt å legge planer for hva som skal skje med juletreet. Og med ekstra høye strømpriser og mangel på ved kan det være fristende å legge juletreet i peisen eller ovnen.

Men det bør du ikke gjøre.

Grunnen er at treet kan gi pipebrann. Nålene på bartreet inneholder kva og har også et slags lag med voks på seg, skriver Morten Seljeskog, forsker innen termisk energi ved Sintef på instiuttets egen blogg.

"I tillegg har barnåler et mye høyere innhold av nitrogen enn greiner og stammevirke, et element som ved ugunstige forbrenningsbetingelser danner flere ekstremt giftige, kvelende, irriterende og etsende gasskomponenter", skriver Seljeskog.

Samtidig som treet raskt vil gi mye varme, avgir det også gasser. Dette kan gi brann i pipa.

Sørg for at veden er tørr

Når det gjelder stammen er den noe du kan brenne, men også her bør du være obs. Treet er nok fortsatt fuktig selv om det har vært felt for en stund siden, og du bør derfor la det tørke godt før du putter det i ovnen.

Ifølge nettsted sikkerhverdag.no, som driftes av Direktoratet for samfunnssikerhet og beredskap, kan fuktig ved føre til beksot i pipa.

"Beksot og tjære som samler seg i pipa tar etter hvert fyr. Det kan skje etter bare noen få måneder med feil fyring", skriver de.

Ved bør ha en maks fuktighet på rundt 20 prosent.

En løsning for å bli kvitt juletreet er å levere det til mottak. Om din kommune tilbyr dette kan du sjekke på kommunenes hjemmesider.

I Oslo samlet de inn 35.000 juletrær i 2018. Disse går rett inn i jord- og kompostproduksjonen, og blir dermed til jord.

Plantenæring

Et annet alternativ er å bruke granbaren i hagen. Kutt av grenene, og legg dem rundt planter som blåbærbuskene. Det hjelper plantene mot frosten, men det kan også gi næring. Ifølge bloggen hobbygartnerskolen passer granbaret fint som vinterdekke for surjordsplanter.

"For mange kjøper spesialjord for surjordsplanter. Men i naturen er det ingen som løper rundt med én jord for blåbærplanter, en annen for rhododendron. Der går kretsløpet av seg selv ved at barnåler, kongler, blader og kvister faller til bakken og blir omdannet til næring akkurat på det stedet de faller", skriver de.