Denne veden brenner best

Flere faktorer spiller inn på å få mest mulig ut av hver eneste vedkubbe du putter i vedovnen eller peisen.

Seniorrådgiver Simen Gjølsjø ved Nibio har forsket mye på blant annet brennverdi på de ulike treslagene. Og det er noen tresorter som har bedre forutsetninger for å brenne lenger.

– Hovedsakelig kan man si at de tunge treslagene som eik, ask, alm og bøk brenner saktere enn gran og furu. Det skyldes blant annet at det er mer luft i gran og furu, forteller han.

Små forskjeller

For luft er én av faktorene som avgjør brennverdien på veden. Bjørka, som er det klart mest populære treslaget å varme opp heimen med, ligger et sted midt imellom de tunge treslagene og gran og furu, forteller Gjølsjø. Grunnen til at bjørka er noe bedre er blant annet at den har en høyere egenvekt enn gran og furu.

Når forskerne ser på hva det er som brenner lengst, er det energiinnholdet de fokuserer mest på. Altså hvor mye energi du får ut av en kilo ved.

– Grovt sett er den det samme uansett. Det er veldig liten forskjell i energiinnholdet per kilo ved de ulike treslagene, sier Gjølsjø.

Tørrstoff avgjørende

Professor Geir Isak Vestøl ved NMBU forklarer det med at det er de tunge treslagene som gir mest varme per volumenhet.

For treslagene som er tunge, har mye tørrstoff per volumenhet.

– Har du én kilo tørr ved, vil du få omtrent like mye energi uavhengig av hvilket treslag det er. Brennverdien går også ned med fuktighet. Derfor er det mer energi i tørr enn fuktig ved, forklarer han.

Derfor er bjørk populært

Simen Gjølsjø forteller at det er flere grunner til at bjørkeved er blitt så populært.

– Den er dekorativ og pen å se på, og den brenner rolig og fint. Du kan ha opp peisdøra uten å få gnister utover gulvet, som du får med gran og furu.

Ettersom de fleste vedsorter har samme energiinnhold, har de også klart å kartlegge hvor mye varme ved avgir.

For helt tørr stammeved uten vann, avgir den i snitt 5,3 kilowattimer per kilo. Fyrer du derimot bare med greiner, avgir det noe mer varme, med 5,5 kilowattimer per kilo.