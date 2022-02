Denne uka kan tre fylker vedta å dele seg

1. mars er fristen som regjeringen har satt for å sende inn søknad om oppdeling av tvangssammenslåtte fylker og kommuner. I ytterste fall kan det ende med at Vestland, Agder og Trøndelag blir stående igjen som de eneste varige resultatene av regionsreformen.

Fra før har fylkestinget i Vestfold og Telemark vedtatt å søke om å gå tilbake til gamlefylkene. Det skjedde 15. februar. Det var Arbeiderpartiets avgjørelse om støtte til oppdeling noen dager i forveien som ble avgjørende.

Onsdag skal samme sak behandles i Viken fylkesting , der det også ligger an til flertall for oppløsning. Også her har det knyttet seg mest spenning til Arbeiderpartiets vedtak, særlig ettersom Ap i det gamle Akershus fylke var skeptisk. Partiet har imidlertid landet på et ja, og dermed er det flertall for oppdeling, bestående av Ap, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, SV og Rødt.

Spenning i Innlandet

I Troms og Finnmark er det innkalt til ekstraordinært, digitalt fylkesting fredag. Der er eneste tema på agendaen en formell søknad om oppdeling av fylket, noe det er klart flertall for.

Spenningen knytter seg imidlertid til Innlandet. En rådgivende folkeavstemning viste et knapt flertall på 50,75 prosent som ønsket å oppløse fylket og gå tilbake til Hedmark og Oppland. Samtidig var valgdeltakelsen knappe 46,7 prosent, og flere aktører, deriblant statsforvalteren, fraråder oppløsning av fylket.

Også her er Arbeiderpartiet på vippen. Fylkestingsgruppa ønsker å beholde Innlandet samlet, men avgjørelsen faller i partiets representantskapsmøte tirsdag, skriver Glåmdalen.

Fylkeslederen vil følge folkeavstemningen

– Her kan egentlig alt skje, sier fylkesleder Lise Selnes.

Hun ønsker å følge folkeavstemningen.

– I utgangspunktet ønsket verken fylkespartiet eller jeg en folkeavstemning. Men når folket først ble bedt om et råd, mener jeg det teller så tungt at vi ut fra demokratiforståelse bør følge rådet folket har gitt oss.

Søknad om oppdeling av Innlandet fylkeskommune er siste punkt på sakskartet til fylkestingsmøtet som begynner på Lillehammer tirsdag og varer til torsdag.