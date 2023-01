Denne superenkle pastaretten har gått viralt

Er du innom Tiktok iblant – og er utsett for matfokuserte algoritmar – er du nok kjent med matrettar som går viralt. Mitt eige ekkokammer er fullt av dei. Og iblant må eg berre teste dei ut. Vi kokkar er nemleg òg, som alle andre, på evig jakt etter gode, raske middagsretter som passar inn i kvardagslogistikken.

Denne mettande pastaretten er ein vinnar i så måte. Den blir kalla både «frenchguy-pasta» og «Tiktok-pasta», og består av fersk pasta i saus av eggeplomme, bladpersille, olivenolje og parmesan.

Retten har mange fellestrekk med ein klassisk carbonara, men er endå enklare å lage. Men som med lettvinte retter flest ligg mykje av løyndommen i timing, handlag og ikkje minst gode råvarer.

Skal du lage mat til éin person, er Tiktok-pastaen eit godt val. Den blir absolutt best med heimelaga pasta, men det er lov å bruke tørka òg. Det finst mange gode tørka variantar i heilt vanlege daglegvarebutikkar. Olivenolja bør vere av god kvalitet, det same med parmesanen. Her er det jo få ingrediensar, og det er ein ekstra grunn til å vere litt nøye med dei.

Retten er såpass enkel at ein kan enkelt tilføre nokre ekstra råvarer. Kanskje har ein nokre restar ein vil bruke opp, eller ein vil berre lage litt meir innhaldsrikt. Å steikje eit kyllingbryst eller litt sopp fungerer fint. Svin, nøtter eller omnsbakt sellerirot er andre forslag. Her er moglegheitene mange, men retten står seg også heilt fint i den enkle grunnversjonen sin.

Har ein tid og lyst, er det gøy å lage sin eigen pasta. Det er både billig og lett. Det einaste som kan vere litt vanskeleg, er å lage ein liten nok porsjon. Skal ein ha nok deig å jobbe med, blir det fort litt mengder av det.

Løysinga er god lagring av den ferdiglaga pastaen. Då drysser du han først med mjøl, så bitane ikkje klistrar seg til kvarandre. Så lèt du pastaen lufttørke til han er heilt hard og tørr. Deretter kan du oppbevare han i store, lufttette glas eller boksar i mange månader.

Pastaen kan også pakkast fersk i porsjonsposar og frysast inn. Sidan kan du kan ta han rett frå frysaren og i kokevatnet. Slik blir det lett å lage kjappe pastaretter med den unike evna til den heimelaga pastaen til å absorbere gode smakar frå sausar og raguar.

Tiktok-pasta

Ingrediensar (2 personar)

4 egg

400 gram mjøl

1 ts salt

1 eggeplomme

Annonse

kveitemjøl tipo 00 (dvs. heilt finmale) til kjevling

---

2 eggeplommer

1 raus bit parmesan

2 kvitløkfedd

1 bunt bladpersille

6 ms god olivenolje

Kverna svart pepar

Framgangsmåte

Mål opp kveitemjøl, og legg det i ein haug på rein kjøkkenbenk. Form eit lite fjell, og lag ei fordjuping i midten til egga.

Knekk i egga og ei teskei salt. Spar på den ekstra eggeplomma til du ser kor tørr eller blaut deigen blir, sidan egga iblant har litt ulik storleik. Bruk ein gaffel, og løft mjøla frå utsida og inn mot midten så det blandar seg med egga. Når deigen byrjar å feste seg, kan du halde fram med å kna han for hand. Deigen skal bli fast og ganske hard, verken for tørr eller for blaut, og han skal sleppe kjøkkenbenken av seg sjølv.

Når deigen er jamn og fin, kan du trykkje den litt flat og pakke han inn i plastfilm. La den kvila i kjøleskap i to–tre timar. Deretter tek du fram ei pastamaskin, drysser litt 00-mjøl på deigen og startar med å kjevle han ut. Gå stadig eitt hakk mindre for kvar runde med kjevling, heilt til du har lange ark på cirka 2 millimeter tjukn. Til slutt kan du køyre arka gjennom spagetti-kutteren som pleier å følgje med maskina. Om du ikkje har ein slik kutter, kan du rulle arka saman og kutte dei for hand med ein skarp kniv.

Kok opp vatn med salt, og slepp pastaen oppi når det fosskoker. Den skal koke i cirka 2 minutt avhengig av tjukna, så sjekk litt raskt før du tek ho ut. Den skal framleis ha litt motstand i kjernen når han er ferdigkokt.

Før eller samtidig som pastaen koker, legg du to eggeplommer på eit fat. Hell over god olivenolje, og hald fram med finrevet parmesan i rause mengder, rive eller finhakka kvitløkfedd, litt salt, finhakka persille og ei god mengd nykverna svart pepar. Bland dette saman med ein gaffel.

Når pastaen er ferdig, løftar du han ut og legg den over i eggeblandinga, gjerne saman med to–tre matskeier av pastavatnet. Vend det raskt saman, så den varme pastaen får eggeplommene, olja, vatnet og osten til å emulgere til ein fløyelsmjuk saus som heng fint på pastaen. Server med eit ekstra dryss med parmesan og svart pepar frå kvern.

(©NPK)