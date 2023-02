Denne bedriften skriker etter folk som Inger Johanne: – Har vært vanskelig i mange år

Ringsaker Blad: Matbransjen over hele landet sliter med å få tak i lærlinger. Situasjonen er den samme ved Nortura på Rudshøgda. Matgiganten har i mange år besøkt skoler og utdanningsinstitusjoner som en viktig del av rekrutteringen. Under koronapandemien ble det bråstopp.

– Det har vært vanskelig å få tak i lærlinger i mange år. Situasjonen forsterket seg under koronapandemien, sier Bakkejord til Ringsaker Blad.

Men han vil ikke legge all skyld på pandemien.

– Vi må nok også erkjenne at vi burde vært enda mer aktive når det gjelder å vise oss fram og forteller om det vi driver med.

Bestemte seg etter besøk

Bakkejord forteller at Nortura har plass til 30 lærlinger, men at det er mange år siden bedriften var i nærheten av et slikt tall.

– I 2014 hadde vi 17 lærlinger. Nå har vi kun fire, opplyser han.

Fabrikksjefen innrømmer at situasjonen er utfordrende.

– På grunn av vanskelig tilgang på lærlinger må vi leie inn folk utenfra – ofte fra utlandet. Sånn sett får vi inn nye medarbeidere, men vi ønsker helst å utdanne egne ansatte gjennom lærlingordningen, sier han.

Nortura har gjenopptatt fokuset på skolebesøk etter at koronapandemien roet seg har. Så langt i år har bedriften hatt besøk av ni skoleklasser. I tillegg har bedriften vært på Geitmyra i Brumunddal en rekke ganger. Nå håper Bakkejord at flere skal vise interesse for matbransjen og la seg friste til en lærlingtilværelse.

Inger Johanne Viena lot seg begeistre i 2019, etter at Nortura besøkte ungdomsskolen hun gikk på.

– Bedriften viste hvordan ulike deler av et dyr skal skjæres opp. Det var veldig interessant, og jeg bestemte meg for å satse på en framtid i matbransjen. At jeg er oppvokst med en mor som er kokk, spilte også inn, forteller hun.

Annonse

God lønn – sikret jobb

Etter ungdomsskolen begynte Inger Johanne Viena på restaurant- og matfag ved Storhamar videregående skole. To år på skolebenken ble avløst av lærlingkontrakt på Rudshøgda i mai 2022. Om halvannet år er hun ferdigutdannet kjøttskjærer. 18-åringen har aldri angret på valget.

– Jeg har lært utrolig mye etter at jeg begynte som lærling. Vi har gode lærere, og det er gøy å tenke på at den jobben jeg gjør ender på matbordet til folk over hele landet. Det er en meningsfull oppgave, sier hun.

Som kjøttskjærerlærling i Nortura tjener hun rundt 18.000 kroner utbetalt hver måned.

– Det synes jeg er veldig bra, sier Viena, som langt på veg er sikret jobb etter endt utdanning.

– Jobbmulighetene til Inger Johanne er veldig gode. Ting kan selvsagt skje, men vi ønsker å ivareta alle vi utdanner, og vi kan nesten garantere fast jobb, sier Bakkejord.

– Skaper trygg og god mat

Snittlønna for en kjøttskjærer ved Nortura på Rudshøgda ligger på rundt 600.000 kroner. Viena sier til RB at hun ikke tenkte lønn da hun bestemte seg for valg av yrke.

– Jeg var mest opptatt av å begynne med noe som kunne være interessant for meg. Men det er selvsagt ikke negativt med god lønn, påpeker Viena.

Ved siden av seg har hun Jan Leo Bjørnstadjordet. Han kan skilte med hele 30 års virke ved skjæreavdelingen på Rudshøgda. Han mener Inger Johanne har gjort et klokt valgt.

– Hva er det beste med å jobbe i matbransjen?

– Det beste med å jobbe i matbransjen er at vi skaper trygg og god mat til innbyggerne, sier Bjørnstadjordet.

Han er full av lovord om sin unge kollega.

– Inger Johanne er både flink, blid og trivelig, og jeg tror hun kommer til å lykkes bra i denne bransjen.