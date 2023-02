Denne barnehagen er landets første av sitt slag

(Jærbladet) – Jeg fant ut at UNESCO-skolene jobber veldig likt som oss. Da hørte jeg med FN om muligheten for å bli UNESCO-barnehage, og de syns også det var veldig spennende. Så sendte jeg en søknad, forteller styrer i Haugland gardsbarnehage, Kathrine Haugland.

Søknaden venter nå på godkjenning i Paris, men fordi den allerede har blitt godkjent i Norge, kan de nå kalle seg UNESCO-barnehage.

Det blir de den første barnehagen i landet som kan.

Fakta UNESCO UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). UNESCOs mandat er å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme samarbeid mellom nasjoner innenfor de fire fagområdene.

I hverdagen vil det ikke bety noe for barna. Dette er noe Haugland gardsbarnehage har jobbet med helt siden oppstarten. Bærekraft og fra jord til bord er en del av hverdagen allerede.

– Men for oss gjør det at vi kan jobbe mer målrettet med disse tingene, og at vi kan være en del av et nettverk som gjør det samme, sier Haugland.

Hele grunnideen for å åpne barnehagen i 2000 var å bruke gården hjemme på Haugland. Da ligger det allerede i blodet at du er interessert i hvor maten kommer fra og hva som vokser rundt deg.

– Vi er opptatt av naturen og ta vare på ting. Det har alltid vært et mål å dyrke egne grønnsaker og spise ureist mat.

Å bli UNESCO-barnehage gjør at Haugland gardsbarnehage kan jobbe målrettet, få kunnskap og ta lærdom for å videreformidle til barna. I mars skal de delta på en nettverkssamling, hvor målet er nye bekjentskap og erfaringer.

I fjor ble barnehagen sertifisert som «Eco-school», en miljøsertifisering for skoler og barnehager. De har også vunnet årets barnehage i 2019.