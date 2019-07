Den Stolte Hane skal sørge for eggproduksjon i Haiti

Ifølge avisa Jærbladet er det nemlig slik at egg smugles inn fra nabolandene til Haiti fordi det produseres for få egg i landet, noe som gir dyre egg. Men dette skal kyllingprodusenten Den Stolte Hane forsøke å gjøre noe med.

Flere ansatte i bedriften drar til Haiti for å bygge et kyllinghus. Det skal både bidra med mat og inntekter for familiene som skal drive. Og det skal i tillegg gis grundig opplæring i hvordan det skal drives.

Inne i kyllinghuset skal det plasseres 250 kyllinger.

– De som kan dette deler ut arbeidsoppgaver, så springer vi rundt. Jeg ser for meg at dette blir den hardeste uka i mitt liv. Det er egentlig ei ukes arbeidsleir vi skal, sier Morten Jelsa, fabrikksjef i Den Stolte Hane Kviamarka til Jærbladet.

– Vi er fem som reiser fra Norge. Fire av oss fra Jæren. Vi reiser for én grunn, å bygge kyllinghus. Dette er ikke noe ferie.