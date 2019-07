Den same kjensla – til ein brøkdel av prisen

Befolkninga i Noreg er tilsynelatande delt inn i to grupper: Dei med hytte, og dei som drøymer om hytte. Tidlegare i år melde Prognosesenteret at drygt 100.000 nordmenn planlegg å kjøpe seg fritidseigedom, noko cirka 30.000 gjorde alvor av året før.

Men medan majoriteten av framtidige hytteeigarar ønsker seg til sjøen eller fjellet, er det berre 10 til 15 prosent som har innlandet som førsteval, fortel partnar i Prognosesenteret, Bjørn Erik Øye.

– Det er ikkje til å bli heilt klok på, seier han. – Desse objekta har ofte plassering nær norske storbyar, er svært prisgunstige og kan tilby mykje av den same hytteopplevinga som sjønære eigedommar. Likevel er trykket betydeleg lågare i denne delen av marknaden.

– Eit skilje

Sommarfavorittar som Hvaler i Østfold og Kragerø i Telemark har hytteprisar som for lengst har overgått gjennomsnittleg kjøpekraft. I skrivande stund resulterer eit Finn-søk på førstnemnde område i berre éin fritidseigedom med under to millionar kroner i prisforslag – av 27 totalt. Og i skjergardsriket Kragerø oversteig gjennomsnittleg hyttepris fem millionar kroner allereie i 2017. Bjørn Erik Øye hevdar at det etter kvart har oppstått eit skilje mellom kva nordmenn i teorien ønsker seg av hyttelivet, og kva dei i praksis kjøper.

– Mange uttrykker at dei drøymer om ei usjenert hytte i skogen ein stad, ein slag Lars Monsen-fantasi, men når det kjem til stykket klumpar vi oss saman i konsentrerte område. Dette er som oftast stader med høg grad av komfort og infrastruktur. Ofte blir det meir som eit hus eller ei leilegheit nummer to enn det vi tradisjonelt har sett på som hytteliv.

Overgangen til meir komfortorienterte fritidseigedommar har fleire forklaringar, seier Øye.

– Folk bruker hyttene sine meir aktivt no enn dei gjorde før i tida, rundt 50 dagar per år i gjennomsnitt. Det gjer at faktorar som kort reisetid, lettvint parkering og aktivitetstilbod rundt hytta blir avgjerande for mange. Spesielt gjeld dette for dei med barn og barnebarn. Når det er sagt, finn du mange innlandshytter med kort reisetid frå byane, utan at dette har noko stort utslag på verdien, seier han.

Fakta Prisdøme, innlandshytter 1: Fløyelssvik, Sandnes: 49 m² hytte frå 1952 med 1.527 m² tomt og eiga strandlinje. Prisforslag 1.350.000 kr 2: Vingersjøen, Kongsvinger: 70 m² hytte frå 1969 i vasskanten med 50 m² terrasse og 1.099 m² tomt. Prisforslag 1.990.000 kr 3: Skiptvet, Østfold: 50 m² hytte frå 1965 på ein odde ned mot Glomma, med 977 m² tomt. Prisforslag 1.290.000 kr 4: Mønstervika, Trøgstad: 37 m² hytte frå 1961 med 40 meters strandlinje mot Øyeren. 812 m² tomt og anneks. Prisforslag 850.000 kr 5: Svarstad, Lindsverkvatnet: 67 m² hytte frå 1973 med usjenert tun. 1.983 m² tomt og to anneks. Prisforslag 990.000 kr.

Modne for oppgradering

Det tar ikkje meir enn ein time med søking på Finn før vi sit igjen med ei lang liste bynære fritidseigedommar i innlandet, alle med eit prisforslag frå to millionar kroner og nedover. Hyttesjef i DNB Eiendom, Tone Cecilie Krange, oppmodar alle med draum om eiga hytte – og eit avgrensa budsjett – til å ta ein grundig titt på denne delen av marknaden.

– Ikkje langt frå Noregs største byar får ein den same sommarkjensla som ved sjøen til ein brøkdel av prisen, seier ho. – På mange av desse eigedommane kan ein fiske, bade, ha ein båt og nyte ei høg grad av privatliv, ofte for langt under to millionar kroner.

Vil du kjøpe ei innlandshytte, bør du likevel rekne med å legge inn litt arbeid, seier Krange.

– Desse hyttene er ofte bygd på 50- og 60-talet, noko som gjer dei fleste modne for ei estetisk oppgradering. Men med enkle snikkarevner, nokre spann med måling og ein grasklippar kan mange av desse stadene bli utruleg fine, seier ho. – Dette vil òg gjere dei langt meir aktuelle å selje vidare i framtida.

Har trua på innlandshytter

Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret oppmodar dei som vurderer innlandshytte, til å sjå på meir enn berre bustadmassen.

– Tomta som hytta står på, er ofte meir spennande enn sjølve hytta, seier han. – Desse tomtene er i mange tilfelle heilt unike, og har ofte større potensial for vidareutvikling enn tilsvarande eigedommar i meir populære og konsentrerte hytteområde. I tillegg får du ofte ei grad av privatliv i innlandet som vil vere heilt urealistisk langs sjøen eller på fjellet.

Marknaden for innlandshytter er kanskje kjøligare enn både fjell og sjø, men fritidseigedom har uansett ikkje vore ein marknad å spekulere i om du forventar stor avkasting, seier Øye.

– Vi kjøper sjeldan hytter for å investere, slik mange har gjort med bustader. Vi kjøper dei for å bruke tid, vere med familien og finne roa. Viss du er førebudd på å måtte køyre ein halvtime til næraste alpinanlegg eller gå nokre hundre meter frå parkeringsplassen til døra, ligg det mange kupp der ute.

Prognosesenteret har framleis trua på innlandshyttene, stadfestar Øye.

– Eg trur dei kjem til å bli ganske aktuelle i åra som kjem, særleg no som vi bruker meir og meir ferietid i eige land. I tillegg, for mange unge som manglar kapital til å eige einebustad i byane, kan ei innlandshytte opplevast som ei god erstatning. Det blir òg stadig viktigare for folk å kunne bruke hytta heile året. Sjønære tomter står stort sett ubrukte i vinterhalvåret, medan innlandshytter ofte har like mykje å tilby når snøen fell.