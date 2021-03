Den første koronavaksinen for dyr er godkjent i Russland

Allerede i oktober i fjor ble vaksinen Carnivak-Cov testet på hunder, katter, mink og rev, opplyser den russiske veterinærmyndigheten.

– Alle testdyrene som ble vaksinert, utviklet antistoffer til koronavirus i 100 prosent av tilfellene, sier nestleder Konstantin Savenkov.

Masseproduksjon av vaksinen er forventet å starte i april.

Veterinærmyndigheten viser til Danmarks avgjørelse om å avlive 15 millioner mink i fjor. Årsaken var frykt for at et mutert koronavirus skulle spres fra mink til mennesker.

