Den Blinde Ku Snertingdal er konkurs

Avviklingen ble besluttet under generalforsamling 1. november, skriver Gjøviks Blad. Onsdag ble det meldt oppbud, og det vil innen kort tid bli oppnevnt bobestyrer.

Den Blinde Ku Snertingdal flyttet inn i et over hundre år gammelt ysteri i april. Det skjedde ett år etter at det gamle ysteriet til selskapet brant ned. Men det er det nye ysteriet som har gitt utfordringer for selskapet. Problemer med sopp og mugg gjorde at selskapet måtte permittere alle de ansatte i september, da det ble oppstart senere enn det som var planlagt.

Selskapet rakk å produsere ost i tre måneder, før produksjonen måtte stoppes på grunn av tilstanden på bygget.

– En drøm som brast

Inger Rosenfeld, som står bak Den Blinde Ku Snertingdal, sier til avisa at det var en drøm som brast.

– Ingen vinner og alle taper på dette. Det har vært så mange forhåpninger og mange som har langt ned mye av både tid, energi og penger for å få dette til.

Hun jobber nå med å finne andre mulige lokaler i Snertingdal for oppstart av et ysteri.

– Det har ikke vært mulig å få til en midlertidig løsning som kunne starte opp på denne siden av jul, da kunne vi kanskje ha klart å fortsette med selskapet, sier Rosenfeld.

Ysteriet brant ned

Motgangen fortsetter dermed for Inger Rosenfeld, som opplevde at det gamle ysteriet hun eide brant opp i fjor. Den gangen lå ysteriet på Ås. Når hun flyttet for å starte med produksjon i Snertingdal ble Den Blinde Ku satt bort som et sovende selskap, og Den Blinde Ku Snertingdal ble startet.

Det nye ysteriet til Rosenfeld har ikke vært i bruk som ysteri siden 1973. Etter nedleggelsen av ysteriet ble det utleid til diverse annen næring, men siden 1994 har bygget stått tomt.

Siden Den Blinde Ku ble etablert i 1999 har de vunnet en rekke priser for sine oster. Osten Blåmandag vant gullmedalje i osteolympiaden i Østerrike i 2010, Camenås ble kåret til beste produkt fra Oslo og Akershus i konkurransen "Jakten på Smaken av Norge" i 2008, det samme gjorde Jaktosten ett år senere.

Camenås har vunnet sølvmedalje blant 3500 forskjellige matvarer i New York i 2003 som senere har gitt eksportmuligheter til USA. Ingers Blå er blitt kåret til beste blåskimmelost på osteolympiaden i Østerrike.