Den beste måten å vaske bær på

Har du lurt på hvorfor du må vaske bær før du spiser dem? Hvorfor kan ikke butikkene bare selge oss ren mat som kan spises med én gang? Årsaken er at sarte planter kan ta skade av mekanisk vask, slik at holdbarheten på maten blir for kort.

Dermed må vi vaske maten selv, og det er viktig – for det kan være en rekke gufne parasitter som vi ikke vil ha oss. Vi snakker om matforgiftning med oppkast og diare og det som verre er. På verdensbasis er parasitter i maten et stort problem med 90 millioner tilfeller av matforgiftning og 50 000 dødsfall hvert eneste år.

Så hva er egentlig den beste måten å vaske dem på?

La oss ta det korte og greie svaret først: Forskerne forurenset bær med tre parasitter og testet ulike måter å vaske dem på. Å skylle dem under kaldt vann i ett minutt fjerner en stor del av parasittene. Men, om du vil være supernøye er det to metoder som er enda bedre.

To bær møter tre parasitter

– I dette forsøket utsatte vi to ganske ulike bærtyper for tre forskjellige parasitter. Bringebær har en håret overflate som man tenker at det er lettere for parasitter å feste seg på, mens blåbær har en glattere overflate, forklarer forsker Tamirat Tefera Temesgen ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Han forsvarte nylig sin doktorgrad om «Påvisning og vurdering av levedyktighet av matbårne parasitter med betydning for folkehelsen på bær.»

De tre parasittene som ble brukt i forsøket er gufne greier. Får du i deg Cyclospora cayetanensis, Cryptosporidium parvum, eller Giardia duodenalis må du være forberedt på diaré og illeluktende fjerter, kvalme og oppkast, luft i magen og kramper. Som oftest går det over etter en periode, men hos noen vedvarer symptomene lenge.

Det er en rekke parasitter som kan skape trøbbel i magen vår, men disse tre ble valgt fordi de er kjent for å tåle ganske mye. Så når man klarer å fjerne disse tre fra bærene, så har man fjernet de fleste andre også.

Testet på tre måter

Bærene ble tilsatt parasitter – og så testet på tre måter:

Metode 1: Bærene ble skyldt i en sil under kaldt vann i ett minutt. Silen ble ristet forsiktig underveis, slik at alle bærene fikk vann på seg. Etter skyllingen så ristet man silen for å fjerne overflødig vann.

Metode 2: Bærene ble plassert i en bolle med én del husholdningseddik (7 prosent) og tre deler vann og ble rørt forsiktig rundt i bollen. Så ble bærene skylt i sil under vann i 30 sekunder på samme måte som over.

Metode 3: Bærene ble plassert i en salatspinner full av kaldt vann og skylt for hånd i ett minutt. Deretter ble vannet fjernet og bærene spunnet i ti sekunder med klokken og så ti sekunder mot klokken.

Resultatene viste at ved å skylle bærene under kaldt vann i ett minutt så fjerner man minst 80 prosent av både C. parvum og G. duodenalis, mens kun 35 prosent av Cyclospora cayetanensis ble fjernet med denne metoden.

For de to andre metodene så var utfallet mer oppløftene. Vasking med eddikvann og salatspinneren sørget nemlig for at mer enn 80 prosent av alle de tre parasittene ble fjernet. Som forventet er metodene også noe mer effektive på blåbær enn på bringebær.

Konklusjonen er altså at kaldt vann fjerner mye, men at både skylling med eddik og salatspinneren fjerner enda mer.

Referanse:

Tamirat T. Temesgen mfl.: Removal of Parasite Transmission Stages from Berries Using Washing Procedures Suitable for Consumers. Foods, 2021. Doi.org/10.3390/foods10020481