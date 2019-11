– No har me prøvd å hjelpe dei ned i lang tid. Me har vore opp med helikopter for å sjå om me kunne heise dei ut. Diverre var vêrforholda for vanskelege, seier sauebonde Alvin Berntsen.

Det var NRK som fyrst omtala saka.

På seinsommaren gjekk ein sau med to lam litt lenger opp i fjellsida i Tromvika på Kvaløya i Tromsø enn vanleg. Det enda med at dei ikkje fann vegen tilbake.

– Me hadde eit håp om at dei ville klare å kome seg ned att, men plutseleg kom snøen, seier Berntsen.

Har gjeve opp

For tre veker sidan kom det eit stort snøfall over Troms fylke. Det resulterte i at sauen og lamma blei fanga i fjellsida, omringa av snø og utan mat.

Dei får nesten ikkje røre seg i det heile.

Bonden har snakka med erfarne fjellklatrarar om å ta ein tur opp, men på grunn av rasfare blir det umogleg. Då korkje det eller helikopter-planen fungerte, var ein siste utveg å kunne avlive dyra frå helikopteret. Dette har dei i midlertid ikkje lov til å gjera.

No seier bonden som har drive med sau i over førti år at det ikkje er noko meir dei kan gjera.

– Dette er ein ufatteleg dyretragedie, og dei går ein pinefull død i møte. Me har prøvd å kontakte myndigheitene for å få bistand, men har fått i svar at det ikkje er ressursar til å redde sau i fjellet, seier Berntsen.

– Me har gjeve opp, legg han til.