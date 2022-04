Dei gode hjelparane er klare for normal påske

I dag er Norges Røde Kors Hjelpekorps den største frivillige beredskapsorganisasjonen i landet med sine nærmare 15.000 medlemmer fordelt på 280 lokallag frå nord til sør. Det er om lag 6.300 aktive hjelpekorpsfolk med kunnskap om førstehjelp og kompetanse til å vere med i søk- og redningsoppdrag.

Over tusen på påskevakt

Hjelpekorpsa har i dag 150 vaktstasjonar ved utfartsområde rundt om i landet, der vil 1.200 medlemmer vere i forsterka beredskap i påska, klare til å rykkje ut om dei blir bedne om det. Det er politiet som spør Røde Kors Hjelpekorps om hjelp når nokon blir sakna, ved ulykker, kriser og naturkatastrofar.

– Vi planlegg endeleg for ei heilt vanleg påske. Vi gler oss til å vere til stades på vakthyttene våre i fjellheimen og i båtane våre langs kysten, seier hjelpekorpssjef, også kalla landsrådsleiar i Norges Røde Kors Hjelpekorps, Kjersti Løvik, til Nynorsk pressekontor.

Påska dei siste to åra med pandemi var absolutt ikkje normal for hjelpekorpsfolket, som då måtte ha vaktberedskap på «heimekontor» for å unngå smitterisiko.

Vi går brattare og lenger

Norges Røde Kors har hatt beredskap i påska i snart 100 år, men det var ikkje først og fremst fjelltryggleik som var bakgrunnen for etableringa av hjelpekorps her i landet. Det var sivil beredskap med tanke på fare for ny storkrig i Europa etter første verdskrigen som var bakteppet. I 1932 blei Fredrikstad Sanitetskolonne etablert, og skifta sidan namn til Fredrikstad Røde Kors Hjelpekorps. I åra etter vart fleire hjelpekorps starta opp rundt om i landet.

– Det er ikkje blitt mindre bruk for oss gjennom desse nitti åra. Nordmenn er generelt flinke til å ferdast i naturen, men friluftslivet har endra seg. Det er stadig fleire som går ut på tur, og vi går brattare og lenger enn før, seier Løvik.

Trass pandemien i fjor var Hjelpekorpset involvert i 230 søk- og redningsoppdrag i påska og behandla 464 skadar. Dei frivillige brukte 2.377 timar, som svarar til 317 dagsverk gjennom påska på ulike oppdrag knytt til alt frå skred til søk og redning.

– Nyt våren og skap gode minne

– Eg oppfordrar alle til å kome seg ut og møte sola og våren i år også, enten det er i låglandet eller i fjellet. Sjølv om det er sein påske, er det nokre stader i landet som melder om rekordmykje snø. Skiglade nordmenn er uansett flinke til å oppsøkje dei snøflekkene som finst i påskehelga, seier Løvik som sjølv er oppvaksen med skigåing som påsketradisjon.

– Fjellvettreglane gjeld for alle turar, uansett om det er til fots eller på ski. Følg særleg med på vêrmeldinga før du dreg ut og sjekk nettstaden Varsom.no for isforhold og skredvarsel. Eg vil også tilrå å pakke med ekstra klede og ekstra mat i sekken. Og fortel alltid til andre kvar du har tenkt deg. Hugs også at gode turminne ikkje er avhengig av lengde på turen eller høgdemeter, seier Kjersti Løvik.

Hjelpekorpsleiaren synest nordmenn generelt er flinke til å bu seg til fjellturar.

– Men kunnskap må lærast ein gong. Det er viktig å skaffe seg kunnskap om både førstehjelp og korleis du skal planleggje tur og ta vare på deg sjølv og andre ute. Dess meir du kan førebyggje, dess lettare blir det for både deg og dei som eventuelt må kome og hjelpe deg, seier Løvik.

Alle typar menneske

– Kven er den typiske hjelpekorpsaren?

– Hos oss er det med alle typar folk med alle typar yrke og interesser – som vi treng for å utføre alle dei varierte oppdraga våre. Alle medlemmene har eit stort engasjement for å bidra i redningstenesta og vi i er glade i friluftsliv. For å kunne bli med i redningsarbeid må alle først gjennom grundig kursing, forklarar Kjersti Løvik.

Norge Røde Kors Hjelpekorps held til i alle fylka og er alltid på jakt etter fleire medlemmer sidan oppdragsmengda har auka.

Ein må vere fylt 18 år for å vere med på redningsaksjonar, men ungdomsgruppa Røff – Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp, er for aldersgruppa 13–17 år. Her får unge livsviktig kunnskap om førstehjelp og ferdsel i naturen, slik at dei kan hjelpe venner og familie dersom uhellet skulle vere ute. Ofte er Røff ei viktig rekruttering for hjelpekorpsa.