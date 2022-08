De yngste mer positive enn negative til norsk EU-medlemskap

Sentio har gjennomført en EU-undersøkelse på vegne av Nettavisen. Av 718 spurte, svarer 43 prosent i aldersgruppen at de vil ha Norge inn i EU. 33 prosent sier nei, og 24 prosent er usikre.

– Jeg er positivt overrasket. Jeg kan ikke huske i min levetid at vi har sett så høye tall blant de unge, sier leder i Unge Høyre, Ola Svenneby, til Nettavisen.

Sentio har også gjennomført en måling blant befolkningen for øvrig. Og der kommer forskjellene til syne. Her svarer 32 prosent at de er positive til norsk EU-medlemskap, og 46 prosent at de er negative.

– Hvis du ser stort på det, er det ikke overraskende at de under 30 er mer positive til EU-medlemskap enn det eldre innbyggere er. Det er et mønster du vil finne i minst halvparten av EU-landene, og i så forskjellige land som Tyskland, Italia, Sverige, Nederland, Ungarn og Hellas, sier historieprofessor Lise Rye ved NTNU til avisa.

I den halvårlige EU-målingen Sentio gjorde for Nationen og Klassekampen i slutten av mai, svarte til sammenligning 55 prosent av dem under 30 år at de ville ha sagt nei til norsk EU-medlemskap. I samme undersøkelse svarte 33 prosent i denne aldersgruppen at de er positive til medlemskap i unionen.

Senterungdommen-leder Torleik Svelle omtaler Nettavisens måling som et «skremmeskudd».

– Vi skal brette opp ermene, og sørge for at det fortsatt er et tydelig nei-flertall også blant de unge som holder oss utenfor EU. Vi har klart å holde oss utenfor EU to ganger før, og det er vi beredt til å gjøre nå også, sier han.