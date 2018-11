Hareide går – mot flertallsregjering for Solberg

Med 98 over 90 stemmer vant det borgerlige alternativet flertall på det ekstraordinære landsmøtet. To stemte blankt

Det innebærer at partileder Knut Arild Hareide går av, slik han varslet før avstemningen, og at statsminister Erna Solberg (H) får fortsette – og trolig utvidet dagens trepartiregjering med ett parti til. Etter fem år i en mindretallsregjering kan hun for første gang ha flertall på Stortinget.

En beveget Knut Arild Hareide sier han er skuffet.

– Men KrFs sjel avhenger ikke av hvem partiet samarbeider med, uttalte han etter at nederlaget var klart.

Han pekte på at mange er glade og mange er skuffet, og oppfordrer vinnerne til å vise raushet, og taperne til å respektere valget.

– Norges modigste politiker

2. nestleder Kjell Ingolf Ropstad har vært hovedforkjemper for blått alternativ og seiler nå opp som KrFs neste lederkandidat.

Han takket Hareide i talen sin.

– Du er Norges modigste politiker og jeg er utrolig stolt av deg, sa han og fikk langvarig applaus fra salen.

– Jeg håper det er siste gangen vi snakker om røde og blå. Fra nå av står vi sammen, og vi er alle gule, la han til.

1. nestleder Olaug Bollestad hadde gråten i halsen da hun tok ordet. Hun sier at partiet må bygge trygghet for å kunne stole på hverandre.

– Jeg tror faktisk også at vi må kunne tilgi hverandre. Jeg har behov for å be om unnskyldning, sier hun.

Ser ingen fremtid til høyre

Veivalget innebærer at KrF vil søke regjeringssamarbeid med den borgerlige regjeringen. Det tredje alternativet om å forbli i opposisjon fikk færrest stemmer – 30 i første runde.

Knut Arild Hareide ønsket å ta partiet inn i regjering med Ap og Sp for første gang i historien, men lyktes ikke. Hareide var tydelig i sin tale på at han mener partiet ikke har noen framtid verken i opposisjon eller i et fortsatt borgerlig samarbeid.

– Siden 2001 har vi samarbeidet med Høyre. Det er 17 år hvor vår oppslutning har falt jevnt og trutt, sa Hareide.

– Vi må gjøre et valg for å overleve. Jeg mener at det er i sentrum/venstre at vårt potensial er størst, sa Hareide.

Ropstad la i sin tale vekt på alle gjennomslagene KrF har fått i det borgerlige samarbeidet de siste fem årene.

– Ut ifra størrelsen er det knapt noe parti noen gang som har fått bedre gjennomslag enn KrF, sa han.