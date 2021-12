Tirsdag denne uken ble Nortura utsatt for et dataangrep. De besluttet derfor å stenge ned sine IT-systemer og fjerne internettilgangen på sine lokasjoner for å minimere mulig skade på systemer og operasjoner.

Prioriteringen er å kontrollere sikkerhetshendelsen og produksjonsstøtte. Selv om Nortura er offline, arbeides det med å skape mest mulig funksjonalitet i denne situasjonen.

Jobber på spreng i jula

– Eksperter fra Trend Micro, Microsoft og Matiq/Capgemini jobber på spreng midt i julehøytidene for å normalisere situasjonen så fort som mulig. Det jobbes bra og vi gjør fremskritt i arbeidet.

I tillegg til å kontrollere sikkerhetshendelsen, jobbes det også med å få flest mulig funksjoner i gang offline, sier konserndirektør for bærekraft og kommunikasjon, Kjell S. Rakkenes.

Ser etter virus

Sikkerhetseksperter skanner og analyserer nå servere for å lokalisere virus og fjerne disse fra systemet. Målsettingen er å normalisere situasjonen så hurtig som mulig.

Hendelsen er varslet til politiet, og vil bli anmeldt.

Dataangrepet mot Nortura skjer kun uker etter at avlsselskapet Norsvin ble utsatt for et dataangrep. Norsvin mottok krav om løsepenger.