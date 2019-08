Dårlige utsikter for høstens rypejakt

Mellom Saltfjellet i Nordland og Kongsvoll på Dovre ser det ut til å bli et normalår for rypebestanden. Men i resten av landet er resultatet nedslående.

Takseringsresultatene er hentet inn i august i samarbeid med jegere over hele landet der Statskog forvalter jakt.

Årets rypetelling og historisk jaktuttak legges til grunn når Statskog skal avklare hvilke begrensninger som må innføres.

– Svake takseringstall vil innebære strengere regulering for å sikre bærekraftig forvaltning. Enkelte områder vil bli stengt for rype- og skogsfugljakt, sier fagsjef Jo Inge Breisjøberget for jakt og fiske i Statskog.

Det vil avklares i løpet av de nærmeste dagene.

Årsaken til utviklingen er uklar. En uvanlig kald periode i månedsskiftet juni/juli har gitt økt dødelighet. I tillegg har smågnagerbestanden kollapset, noe som gjør at rev og mår i større grad går etter rypekyllinger, ifølge fagsjefen.

– Dette forklarer hovedtrekkene i utviklingen vi ser. Vi hadde imidlertid forventet forbedring i Troms. Hvorfor dette ikke skjer skal vi nå se nærmere på, sier han.

De dårligste resultatene er i østlige strøk mot svenskegrensa.

Høstens rype- og skogsfugljakt starter 10. september.