Dårlig vær kan avskjære Finnmark fra resten av landet i lang tid

På grunn av koronatiltak er omkjøring via Finland ikke mulig, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

– Vi har hatt svært krevende kjøreforhold og mange stengninger både de siste dagene og hele denne vinteren. Det spesielle akkurat nå er at værprognosene tyder på at overgangen over Kvænangsfjellet kan bli langvarig stengt, sier driftsleder i Statens vegvesen, Siril Veiåker Nilsen.

Så langt har kolonnekjøring blitt opprettholdt, men hvor lenge dette er mulig, er ikke sikkert. Nilsen oppfordrer dermed dem som planlegger å kjøre strekningen, å undersøke forholdene nøye, også andre steder i Nord-Norge.

– Været og kjøreforholdene er en ekstra grunn til å holde seg der man er, sier hun.

(©NTB)