Dansker vil forby mulig kreftfremkallende ugressmiddel

Et dansk opprop ønsker å forby ugressmiddelet Roundup og andre midler som er basert på glyfosat. Verdens helseorganisasjonen slo i 2015 fast at glyfosat kan være kreftfremkallende.

Det danske oppropet ønsket å få slutt på at midlene brukes til privat bruk i hager og på offentlige området. Etter en drøy måned med innsamling av signaturer har 22.478 signert, skriver Landbrugsavisen.dk. Totalt må 50.000 underskrive for at det danske Stortinget skal ta opp saken.

Positiv til forslaget

En professor i miljøtoksikologi ved Københavns universitet mener forslaget er positivt, da hun mener det er en risiko for at privatpersoner bruker ugressmidlene feil.

– Men man bør bekymre seg mer over dette dersom man vil gjøre en forskjell for miljø og grunnvann, sier professor Nina Cedergreen til dr.dk.

Ugressmidlene brukes også i landbruket, men de som står bak oppropet ser det som usannsynlig å få til er forbud også her.

Annonse

Lovlig i Norge og EU

EU vedtok høsten 2017 å godkjenne bruk av glyfosat i fem nye år, noe Mattilsynet i Norge også har gjort med henvisning til EØS-avtalen.

Ifølge Mattilsynet er det lav risiko for «uakseptable effekter for bier, insekter som snylteveps og rovmidd, jordlevende arter som meitemark og spretthaler, samt for arter som lever i vann,» mens det er mer usikkerhet rundt risikoen for fugler og pattedyr, skriver NTB.

I Norge er det 27 godkjente ugressmidler som inneholder glyfosat, hvor 11 kan brukes av privatpersoner.

Tapte i retten - må betale 17 milliarder

Selskapet Bayer, som eier Roundup, måtte nylig betale over 17 milliarder kroner i erstatning til et ektepar som fikk kreft etter å ha brukt ugressmiddelet. De to ektefellene fikk begge en spesiell type lymfekreft etter å ha drevet med systematisk hagearbeid i over 30 år, melder NTB.

Bayer kunngjorde i april at mer enn 13.000 søksmål mot selskapet er levert inn i USA alene, relatert til Roundup.