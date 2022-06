Danskene skal avgjøre som de skal være med i EUs forsvarssamarbeid

Valglokalene åpnet onsdag morgen klokka 8 og stenger klokka 20.

Det er statsminister Mette Frederiksen som har tatt initiativ til folkeavstemningen, som holdes i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina og den endrede sikkerhetssituasjonen i Europa.

Meningsmålinger tyder på at det går mot et ja, men flere partier er splittet i synet på saken, deriblant Frederiksens eget parti Socialdemokratiet. Resultatet kan ventes ved 23-tiden.

Danmark har tidligere hatt folkeavstemninger om hvorvidt landet skal innføre euro (2000) og om forbeholdet innen justisområdet (2005). Begge gangene ble det nei.

Hvis det blir flertall for at Danmark skal delta i EUs forsvarssamarbeid, vil det innebære at landet får være med på å drøfte og beslutte hvor og når EU skal iverksette militæroperasjoner. De vil fortsatt kunne velge om danske soldater skal delta i en gitt operasjon, og bestemme hvor mye ressurser Danmark eventuelt skal bidra med.

En operasjon som kan bli aktuell i framtiden, er minerydding i Ukraina. Hvis det blir nei til å avskaffe forbeholdet, vil Danmark ikke kunne delta i en slik operasjon i regi av EU.

Tre partier er imot å avskaffe forbeholdet. Både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, begge nasjonalistiske partier på høyrefløyen, mener at danske ressurser bør brukes andre steder.

Venstreorienterte Enhedslisten, som er en av regjeringens støttepartier, er også imot. Partiet argumenterer blant annet med at Danmark kan bidra til fredsbevarende operasjoner i Ukraina og andre steder uten å gjøre det under EU-flagg.