Danske ulver forsvinner sporløst

En gjennomgang gjennomført av ulveekspert og seniorforsker Peter Sunde ved Institutt for biovitenskap ved Aarhus Universitet for danske TV 2 viser at syv ulver har forsvunnet i Danmark siden 2013.

Disse tallene gjelder frem til slutten av 2018. Hvorfor ulvene er borte, er det ingen som kan forklare.

– Dette er en forsvinningsrate som vi ikke kan forklare naturlig, sier Peter Sunde til TV 2.

Borte i minst ett år

For at en ulv skal kunne kategoriseres som forsvunnet må det ha gått ett år uten at den har blitt observert.

Det er siden 2012 registrert totalt 24 ulver i Danmark. 11 tror man fortsatt holder til i Danmark, mens fire har gått ut av landet til Tyskland. To er døde, en av naturlige årsaker, mens en ble skutt i april 2018.

De siste syv vet man altså ikke hvor det er blitt av.

11 ulver i landet

Så langt i 2019 er det ikke registrert noen forsvunnede ulver.

– Det kan gå flere måneder mellom hvert DNA-funn der ulvens indenditet blir avdekket. Dermed tar det lang tid før vi finner ut at ulven er forsvunnet.

Per i dag tror man at det er fem voksne ulver og seks valper som holder til i Danmark.

Det danske Naturvernforbundet frykter at ulovlig jakt er grunnen til forsvinningene.

– Vi er noen som er bekymret for at ulv blir skutt, sier biologen Bo Håkansson, som sammtidig legger til at det ikke finnes bevis for påstanden.

Sauer og ku angrepet

Selv om flere ulver blir borte, gjør ulven skader på dyrebesetninger i Danmark. Flere ganger så langt i år har sauer blitt angrepet, blant annet et angrep i april hvor 25 sauer døde. Dette er kanskje det største angrepet i moderne tid.

I juni ble en ku funnet drept av ulv.

Mannen som i fjor skjøt en ulv i Sverige ble dømt til 40 dagers betinget fengsel. Dette var første gang siden 1800-tallet at en danske var blitt tiltalt for å ha skutt ulv.