Danske priser på øl i Kristiansand – ølkrigen fortsetter

Ølkrigen startet i vår, og til sammen åtte serveringssteder i sørlandsbyen har gått i krigen. Men tre av stedene har måttet stenge dørene og/eller begjært seg konkurs, skrev Dagbladet forrige uke.

Nyåpnede Skagen Pub selger en halvliter øl til 45 kroner og kaller det danske priser. Men de har havnet i priskrigen ved en tilfeldighet, sier daglig leder Hallgeir Hansen til NRK.

– For oss er ølprisene en del av konseptet. Det er ikke ment som noe bidrag til ølkrigen, men tilfeldigvis kan det nok se sånn ut. Vi er ikke her for å sørge for ytterligere dumping av prisene, sier han.

En av dem som måtte stenge, er Møllepuben.

– Ølkrigen ble spikeren i kista for Møllepuben, sier styreleder Jan-Arne Pettersen i pubens driftsselskap til Dagbladet.

De satte opp prisen til 59 kroner i begynnelsen av juli, men regnskapet for mai måned var såpass dystert at sommeren ikke vil rette opp i dette, ifølge Pettersen.

De tyske turistene Franziska Kesselring og Matthias Giebichenstein er fornøyde med de lave prisene.

– Vi hadde forventet at ølet i Norge skulle koste det dobbelte av dette. Her er det jo like billig som hjemme, sier Giebichenstein til NRK.

Dette er ikke første gang ølprisene er blitt dumpet i Kristiansand. For rundt 20 år siden var det en lignende priskrig på øl.