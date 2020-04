Danske myndigheter forbyr ferdsel i skogområde med ulvevalper

Ifølge Naturstyrelsen, som ligger under Miljø- og Fødevarministeriet, får man ikke bevege seg utenfor skogsbilveier i et 275 hektar stort område i Stråsø Plantage sør for Holstebro.

Området er nemlig bosatt av ulver med valper, og ulvene skal få fred fram til midten av august.

– Alle er velkomne til å fortsette å gå i området, men av hensyn til de unge ulvene, må du holde deg til visse skogsbilveier i en del av Stråsø Plantage. Vi begrenser allerede trafikken for å ta hensyn til dagens situasjon med et ekstraordinært stort antall besøkende, sier Poul Ravnsbæk ved Naturjyllandsstyret i en pressemelding, og sikter til at flere er ute i skogen som følge av koronautbruddet.

Ulven er en beskyttet art i Danmark, og man ønsker å senke trafikken for at ulvene skal få fred og ro. Dette er andre året på rad at området blir stengt.

Stråsø Kompleks er et av landets største sammenhengende naturområder med skog og myrland på til sammen 5.200 hektar, hvorav området der besøkende i fremtiden vil måtte følge de utpekte skogsbilveiene, utgjør cirka 275 hektar. Grensen er markert med skilt i området.