Danske myndigheter anbefaler kjøttkutt – fredag får vi svar på om Norge går samme vei

– Det offisielle kostholdsrådet har i flere tiår gitt gode råd om hvordan vi kan spise sunt, og det er åpenbart at de nå tar skrittet videre og hjelper danskene som også vil spise mer klimavennlig, godt på vei. Det er ingen hevede pekefingre, men en enkel guide som omfatter begge hensyn, for heldigvis er det slik at det som er sunt for klimaet, typisk også er sunt for oss, og derfor er det åpenbart at diettretningslinjene tar hensyn til planetenes helse, sier den danske matministeren Rasmus Prehn i en pressemelding.

For et bedre klima blir danskene nå anbefalt å spise flere belgfrukter, som erter, bønner og linser, mer grønt og mindre kjøtt.

Kan føre til kutt på 35 prosent

Utregninger viser nemlig at hver danske i snitt slipper ut åtte kilo CO₂ hver dag gjennom mat og drikke. Dette gir totalt cirka tre tonn i året. Dette tilsvarer omtrent 15.000 kilometer med bil, 13.500 kilometer i fly eller 11.538 bananer, viser tall fra Framtiden i våre hender.

Ved å kutte ned på kjøttbruken, kan opp mot 35 prosent av disse tre tonnene med utslipp kuttes, mener de danske myndighetene.

De offisielle kostholdsråd er trukket inn i regjeringens ambisjon om å redusere klimaavtrykket med 70 prosent innen 2030.

Usikkert om kjøttkutt blir med i norsk plan

Fredag legger norske myndigheter fram sin plan for hvordan Norge klare å redusere utslippene med 50 prosent. Klokken 12 legges klimaplanen for 2021 til 2030 fram.

Også her i landet kan kjøttkutt bli et tema. Beregninger som er gjort viser at det vil gå utover tusenvis av årsverk innen landbruket og store arealer vil gå ut av drift.

Under høringsrunden før klimaplanen skulle utarbeides, gikk alle de norske fylkene, bortsett fra Oslo, vekk fra kjøttkutt som tiltak.

Fremskrittspartiets Jon Georg Dale, som er tidligere landbruksminister, har kalt tiltaket for «helt meningsløs symbolpolitikk», mens KrF-leder Kjell-Ingolf Ropstad kaller det for «teoretisk skrivebordspolitikk».