Dansk svineprodusent med plass til 4200 purker gikk konkurs

Det skriver danske Landbrugsavisen.

Det er selskapet RHG 1 Aps som er slått konkurs. Blant de 25 eiendommene i Viborg og Mariager Fjord kommuner finner du blant annet seks griseproduksjoner, et selskapslokale og en golfbane.

Eiendommene består også av 8750 dekar, der 1120 av dem er fredet skog. Tidligere eier er Christian Nors.

Har ikke satt prisantydning

Bostyrer Flemming Jensen sier til Landbrugsavisen at eiendomsporteføljen skal selges i en budrunde, og at de har valgt å ikke sette en prisantydning.

– Vi har fått gjennomført flere vurderinger, så vi vet utmerket godt hvor prisen skal ligge hen. Men vi har ikke gått ut med en pris, for med en prisantydning er det fare for å indikere en minimumspris eller hva vi forventer, og så blir budene deretter. Folk som vil by på disse eiendommene, vet godt hvor prisen ligger hen, sier Jensen.

Utenlandske kjøpere

Bostyreren forteller at det er stor interesse for eiendommene. De har også rettet henvendelser til kontakter i Tyskland og Nederland, for å se om noen utenlandske kjøpere biter på agnet.

– Det er riktig stor interesse for eiendommene, også før vi begynte å annonsere. Nors hadde en veldig stor svineproduksjon, så det er klart at det appellerer til store svineavlere som også vil ha mye jord. Det appellerer også til energiselskapene, for det er et område med fornybar energi fra solceller, så det er også et alternativ.

Ifølge Landbrugsavisen var Christian Nors spesielt kjent for å investere i smågris. I de tre fjøsene han eide ved Viborg, var det plass til 4200 avlspurker. De øvrige fjøsene på området var for smågris. Til sammenligning er det ifølge Norsvin 60.000 avlspurker i hele Norge.