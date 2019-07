Dansk Jernbaneforbund etterlyser handlingsplan for sikring av jernbaneoverganger

– Vi savner en nasjonal handlingsplan for å få sikret hullene i sikkerheten, sier nestleder Preben Pedersen i Dansk Jernbaneforbund til Danmarks radio mandag.

– Når det skjer en ulykke går alle ut og beklager. Men så skjer det ikke mer, føler vi, sier han videre.

En 34 år gammel mann og hans sju år gamle sønn omkom, mens en 32 år gammel kvinne og en seks år gammel jente er innlagt på sykehus etter ulykken hvor en bil kolliderte med et tog på en togovergang i Trustrup i Norddjurs kommune på Midtjylland.

Annonse

De to som er innlagt på sykehus er ikke alvorlig skadd, opplyste politiet til NTB søndag. Familien var bosatt i Buskerud.

Overgangen på Albøgevej i Trustrup hvor ulykken skjedde er uten bommer, men blinkende lys og ringende klokker skal advare bilister når toget nærmer seg.

Beboere i området har sagt at det ikke er overraskende at det skjedde en alvorlig hendelse ved overgangen, og at sikkerhetssystemene ved togovergangen ikke har fungert slik de skal.

Det er planlagt å sette opp en bom ved overgangen, siden hastigheten på lettbanen skal settes opp fra 75 til 100 kilometer i timen. Dansk lettbane kan sammenlignes med bybanen i Bergen, og er en sporvei som i stor grad kjører atskilt fra annen trafikk.

(©NTB)