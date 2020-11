Danmarks matvareminister trekker seg etter minkskandalen

Danske myndigheter besluttet å avlive samtlige mink i Danmark uten å sørge for at de hadde hjemmel for det i loven.

– Det er klart at det er helt nødvendig for meg å ha tillit fra Folketingets partier for å utøve min jobb. Det er min vurdering at jeg ikke lengre har den nødvendige støtte blant Folketingets partier, sier han til DR.

Så langt har 9 millioner av landets 17 millioner mink blitt avlivet.

Vedgår feil

En redegjørelse fra myndighetene er ventet senere onsdag. På Facebook vedgår Jensen at departementet har gjort feil i behandlingen av saken.

Lederen i støttepartiet Socialistisk Folkeparti, Pia Olsen Dyhr, skriver på Twitter at partiet har meddelt sin mistillit til ham.

– Klokt at Mogens Jensen trekker seg. Det var ingen annen vei videre. Det har jeg også meddelt statsministeren tidligere i dag. Nå skal vi i gang med å bygge opp tilliten. Det er det bruk for, sier Dyhr.

Flere spørsmål

Enhedslistens helsepolitiske talsperson, Peder Hvelplund, sier også at avgangen er en «fornuftig og klok beslutning». Han peker på at det er flere alvorlige anklager mot Jensen, blant annet at han ikke reagerte hurtig på alvorlige advarsler fra helsemyndighetene om mink, og at han ikke orienterte Folketinget raskt nok.

Det er også ventet et svar på hvorfor det gikk flere dager fra regjeringen oppdaget at de ikke hadde lovhjemmel, til minkfarmere fikk beskjed tirsdag i forrige uke.

Jensen har beklaget håndteringen flere ganger.

– Særlig beklager jeg overfor de mange minkfarmerne som har stått og står i en meget ulykkelig situasjon, sier Jensen.