Danmark forlenger forbudet mot minkoppdrett frem til 2023

Den danske regjeringen foreslår å forlenge produksjonsforbudet mot minkoppdrett i landet i ett år til.

Ifølge Danmarks landbruksminister, Rasmus Prehn, har lovforslaget støtte fra et flertall av representantene i Folketinget, skriver Reuters.

Forbudet skulle opprinnelig bare vare ut 2021, men Statens Serum Institut (SSI) har gjort en ny vurdering, og kommet frem til at smitten fortsatt utgjør en ukjent helserisiko for mennesker.

I fjor høst innførte Danmark et midlertid forbud mot minkoppdrett etter at det ble oppdaget en mutasjon av koronaviruset i flere bestander. Frykten var at dette skulle svekke virkningen av framtidige vaksiner.

Dette førte til at millioner av mink ble avlivet. Dyrene ble først dumpet i massegraver, men i vår ble det besluttet at samtlige 13.000 tonn med mink skulle graves opp og brennes.