Danmark ligger et hestehode foran både Norge, Sverige og andre nordiske land i vaksineringen mot covid-19-viruset.

Danskene er nummer to i EU og på 8. plass i verden i koronavaksinering.

Torsdag formiddag lå Norge på 32. plass i verden - og 22. plass i EU.

Danskene har vaksinert nær tre ganger så mange som Norge, viser tall fra FHI og danske folkehelsemyndigheter, pr. 20. januar.

* 63.797 nordmenn er vaksinert. Det tilsvarer litt over 1 prosent av befolkningen.

* 177.218 dansker er vaksinert. Det utgjør over 3 prosent av befolkningen.

– Hvordan gjør dere det så langsomt?

Til tross for at Danmark er nest best i klassen i EU, er den danske virusforskeren Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi ved Aarhus universitet, ikke så imponert over vaksinetakten i eget hjemland.

Ifølge VG har Norge fordelt 143 864 vaksinedoser rundt om i landet, mens Danmark har mottatt totalt 165.780 doser.

Den danske professoren mener at det er få grunner til at Norge skal ligge bak.

– Bør vi få opp tempoet?

– Ja, det synes jeg.

På spørsmål om hvorfor det går så raskt i Danmark, svarer professoren at spørsmålet like gjerne kan være:

– Hvordan gjør dere det så langsomt?

Derfor ligger danskene i tet

Det danske vaksinetempoet vekker oppsikt internasjonalt, og utenlandske medier står i kø for å få svar på hvorfor Danmark ligger i tet.

Geografien gir Danmark visse fordeler, siden det er et lite land i utstrekning.

Hovedårsaken til Danmarks suksess, og som også burde fungere for Norge, er at staten har vært god til å organisere utrullingen hurtig, sier Riis Paludan.

Dette er de viktigste grunnene:

* Danskene har ikke spart på vaksinedosene – i motsetning til Norge og Sverige.

* Vaksinene sendes ut til fem regioner. Hver danske kommune får ikke tilsendt doser, som i Norge.

* Danmark utnyttet tidlig flere doser fra hvert vaksineglass enn det legemiddelprodusentene opplyste om at de inneholdt. Norge har tidligere kastet disse restene, men har nylig begynt å ta dem i bruk, ifølge VG.

Smittetrykket i Danmark er også høyere enn i Norge, fordi den britiske mutasjonen har spredt seg i stort omfang.

Det pågår nå et intenst kappløp mellom vaksineringen og mutasjonen, som danskene forventer vil være den dominerende utgaven av koronaviruset fra midten av februar.

191.505 dansker er i øyeblikket registrert med covid-19, mens 59.887 nordmenn er blitt koronasmittet.

Danmark: – Vi skyter løs

En anonym pressetalsperson ved Statens Serum Institut (SSI), som har ansvaret for distribusjon av vaksinen i Danmark, sier til Nationen at den viktigste forskjellen er at Danmark har prioritert å komme raskere i gang.

– Vi forventer løpende vaksineleveranser, mens dere i Norge og Sverige har spart på dosene.

Koronavaksinene til Moderna og Pfizer gir bare en delvis beskyttelse så lenge andre dose ikke er satt.

– Så dere sparer ikke dosene – til dere vet at dere også kan gi dose nummer to?

– Det gjør vi ikke, vi skyter løs. Så kan man si at det er uansvarlig hvis det oppstår problemer med leveranser. Men vaksineleveransene kommer, stort sett. Så vi bruker alle dosene vi har, og så fyller vi på for andre dose.

Anbefalingen fra de europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) er at det ikke bør gå mer enn 21–28 dager mellom vaksinedosene.

I Norge har Pfizer-dosene ligget på lager en uke i en fryser, før de sendes ut til kommunene, ifølge FHI.

– Ett stikk er bedre enn ingenting

Helseminister Bent Høie (H) uttalte nylig i Stortinget at land som vaksinerer raskt – uten å vite om de kan sette en dose nummer to dersom levering forsinkes – tar en risiko.

– Tar Høie feil når han sier at det er økt risiko forbundet med å vente til man kan garantere en andre dose?

– Det er en avveining. Når du får første stikk med Pfizer-vaksinen, har du en sikkerhet mot smitte på cirka 50 prosent. Det synes vi er viktigere. Vi får løpende leveranser, hver uke, sier talspersonen for danske SSI, og legger til:

– Ett stikk er bedre enn ingenting.

Danskene kan få trøbbel

Den danske virologen Allan Randrup Thomsen sier til Nationen at Høie «formelt sett» har rett i at vaksinestrategien som land som Danmark har valgt er mer risikabel.

Akkurat nå står Danmark midt i en forsinkelse på leveringer fra legemiddelgiganten Pfizer, på 100.000 doser. Tempoet vil derfor trolig synke de neste ukene.

Samtidig sier Thomsen at forsinkelsen ikke vil få noen dramatisk effekt for Danmark. Han tror neppe danskene vil havne i en situasjon der de går fullstendig tom for vaksiner. Pfizer-forsinkelsen betyr at eldre over 85 år må vente på det første stikket, skriver Politiken.

Det er forventet at vaksinetempoet vil øke i både Norge og Danmark dersom europeiske legemiddelmyndigheter godkjenner en tredje vaksine, Oxford/AstraZeneca-vaksinen. Det avgjøres 29. januar.

Denne tredje vaksinen må ikke oppbevares så kaldt som Pfizers utgave, som krever 70 minusgrader. I Norge har statsforvalterne varslet kommunene om å forberede seg på å vaksinere en fjerdedel av befolkningen på to uker i februar - hvis denne vaksinen blir godkjent.

– Norsk strategi betaler seg

Overlege Are Stuwitz Berg ved Folkehelseinstituttet mener Norges strategi har klare fordeler.

– I Norge har vi valgt å planlegge med større sikkerhet. Det betaler seg når vi nå ser at Pfizer ikke klarer å levere som avtalt. I Norge får ikke det konsekvenser for videre vaksinelevering, i motsetning til Danmark, sier Berg.

Massevaksineringen i Norge er igang.

– Norge er på 32. plass i verden – det høres bakpå ut?

– Vi er i startfasen av vaksineringen. Vi teller foreløpig antallet vaksinerte i titusener, men vil snart telle dem i hundretusener. Så dette vil jevne seg ut.

Da FHI planla den norske vaksinestrategien før jul, var det fortsatt usikkerhet rundt leveransene. Derfor planla FHI med et beredskapslager – i stedet for å velge en dansk strategi, med rask utrulling. De vurderte at Norge ikke sto i det samme smittetrykket som Danmark, ifølge Berg.

– Har dere vurdert en dansk strategi – i stedet for å gi vaksiner til alle kommuner i Norge?

– Det har vært vurdert, og det er en mulighet. Den danske strategien gir raskere vaksinedekning der det er mye smitte. Men det betyr også at man prioriterer vekk områder – og det er områder hvor risikogruppene vil trenge beskyttelse hvis de får høy smitte på et senere tidspunkt, sier Berg.

Han mener det er en fordel at vaksinene i Norge i større grad kommer direkte til sårbare grupper i kommunene, i stedet for at de må oppsøke vaksinering selv.

Mener det ikke har påvirket sykehjemsdødsfall

I danske folkehelsemyndigheter tror de Norge vil hale innpå.

– På sikt vil vi nok ikke være bedre enn Norge og Sverige. Vi får ikke flere vaksinedoser enn dere. Men vi er kommet hurtigere i gang med å vaksinere de eldre. Det gir en viss sikkerhet, sier SSI-talspersonen.

– Har raskere vaksinering ført til færre dødsfall ved danske sykehjem?

– Ikke i virkeligheten. På våre eldrehjem dør de gamle dessverre også raskt. Det utgjør nok ikke en så stor forskjell, sier talspersonen, som viser til at det er flere, større utbrudd på danske eldrehjem der man kun har vaksinert første runde.

Der regner man med at vaksinen får effekt to uker etter siste stikk.

Den britiske mutasjonen har kommet inn på danske eldrehjem.

– Går mot normal sommer

Berg i FHI mener det er for tidlig å si noe om hvilke restriksjoner som kan lempes på – etter som vaksineringen skrider fram også i Norge.

– Vi kan lempe på restriksjoner for sårbare grupper når de er vaksinert, som å åpne for besøk på sykehjem.

FHI vet for lite om vaksinen faktisk hindrer videre smitte til at de si noe om og når vaksinen vil fjerne regler om avstand og karantene.

Danmark skal nå målet om fullvaksinering innen slutten av juni. Også Norge skal komme i mål før sommeren.

– Jeg tror vi går mot en mer normal sommer i år, også i Norge, og en mer normal vinter på slutten av 2021, sier professor Søren Riis Paludan ved Aarhus universitet.