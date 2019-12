Danish Crown investerer milliarder i roboter

I 2020 skal Danish Crown bruke over en milliard til modernisering, utvidelser og så kalt generell forbedring ved slakteriene og fabrikken tilhørende selskapet. Totalt skal de invistere 1,6 milliarder danske kroner, og spesielt skal dette rettes mot autmotatisering av produksjonen.

– I vår investeringsplan i Danmark og Polen fokuserer vi på å øke automatiseringen i de områdene det er fornuftig, og som samtidig er en god økonomisk løsning på lang sikt, sier COO Preben Sunke i en pressemelding.

Danmark og Polen

– Nye teknologiske muligheter dukker stadig opp og ved å investere i det beste, kan vi øke produktiviteten og fleksibiliteten i produksjonen

Investeringene skal fordeles over alle de forskjellige avdelingene i Danish Crown. Størsteparten vil bli brukt i virksomhetene i Danmark og Polen.

En av de største investeringene vil skje på fabrikkslakteriet i Horsens øst i Danmark, hvor de skal brukes penger til å gjøre prosessene mer moderniserte og automatiserte.

– Dette er en oppgradering med mer automatisering vi må gjøre i Horsens pakkeri. Det kan f.eks. være friarmsroboter som du kan sette på forskjellige verktøy. Dette vil øke kapasiteten til emballasjeanlegget vårt, fordi vi med en slik løsning kan erstatte mye manuelt arbeid med maskiner, sier Per Laursen, produksjonskronedirektør hos Danish Crown Pork.

Svinesalg til Kina

Noen av investeringene gjøres også med tanke på fremtiden. I sommer har nemlig det danske selskapet merket økt etterspørsel fra Kina, på grunn av utbrudd av svinepest i det asiatiske landet.

Dette har også endret kravene for produksjon i Danmark, opplyser selskapet.

– Det er viktig at vi er klar over at investering sikrer fleksibiliteten i produksjonen. Den høye etterspørselen fra Kina har gjort at vi har måttet pakke mye mer enn vi gjorde før. Det har krevd mye endring. Men det vil også komme en tid etter Kina-situasjonen igjen, der nye krav til produksjon vil komme, sier Per Laursen.