Dale blir PR-rådgiver i First House

Det skriver Dagens Næringsliv.

Den tidligere stortingsrepresentanten og statsråden sa seg ferdig i politikken etter forrige stortingsperiode.

Han var innvalgt på Stortinget fra Møre og Romsdal i perioden 2017 til 2021. Han var også vararepresentant i periodene fra 2009 til 2017, hvor han blant annet var inne på Stortinget da Listhaug var statsråd i starten av Solberg-regjeringa.

Han har også vært både landbruksminister og og samferdselsminister, i tillegg har han vært statssekretær i henholdsvis samferdselsdepartementet og finansdepartementet.

VG har tidligere rettet oppmerksomhet mellom overgangene mellom politikken og PR-bransjen. Dale selv sier til DN at det kan omtales som en sjokkovergang.

– Det har ikke vært åpenbart at jeg skulle dit. Men jeg er veldig glad for at det har landet nå, og at jeg får sjans til å jobbe ganske bredt med norsk næringsliv og bygge på den kompetansen jeg har ervervet gjennom mange år. Selv om mange er gått til samme bransje tidligere, så har det vært en lang prosess før jeg selv landet der, sier Dale til avisa.