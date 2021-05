Curt Rice blir NMBU-rektor

Curt Rice startet som rektor ved Oslo Met 1. august 2015, og under hans ledelse har tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus blitt til Oslo Met.

– Det er ikke uten vemod jeg forlater Oslo Met. Jeg er veldig glad i universitetet vårt, og stolt av alt vi har fått til sammen. Jeg skulle gjerne ha vært rektor her mye lenger, men mitt åremål går ut om to år, og muligheten ved NMBU kom nå, sier Rice i en pressemelding.

Annonse

Han gleder seg stort til å ta fatt på nye oppgaver som ny NMBU-rektor.

– NMBU har fantastiske og viktige ambisjoner. Det er modig å gå for posisjonen som bærekraftsuniversitetet. NMBUs sterke fagmiljøer og måte å samarbeide med omverdenen sin på, gir et unikt utgangspunkt for å få dette til. Jeg ser veldig fram til oppgaven med å lede dette arbeidet og styrke NMBUs posisjon og bidrag til samfunnsutviklingen sammen med kolleger og studenter, sier Rice.

Prorektor Nina Waaler vil fungere som rektor ved Oslo Met fra Rice går av til ny rektor er ansatt. I perioden Waaler fungerer som rektor, vil det konstitueres en fungerende prorektor for utdanning.

(©NTB)