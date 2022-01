Coop vil ikke forby plastemballasje på frukt og grønt i Norge

I et debattinnlegg i Nationen sier leder for bærekraft i Coop Norge, Per Løberg Eriksen, nei til å gjøre som Frankrike og Spania og forby innpakking av frukt og grønnsaker i plast.

«Nordmenns handleatferd og landets transportavstander kan gjøre at et tilsvarende tiltak får matsvinnet vårt til å skyte i været», skriver Løberg i innlegget.

Vil ikke gjøre som franskmennene

I Frankrike kan ikke lenger agurk, gulrøtter, tomater, poteter, epler, pærer og rundt 30 andre typer frukt og grønt selges i plastemballasje. Forbudet trådte i kraft 1. januar i år.

Spania skal innføre samme regler fra 2023, og flere andre europeiske land har varslet at de planlegger lignende forbud.

Coops bærekraftsansvarlig mener altså at det er en dårlig Idé å innføre samme forbud i Norge.

«En fransk revolusjon i Norge vil øke matsvinnet og gi kundene våre varer av dårligere kvalitet. Det vinner ingen på, ei heller miljøet», skriver Løberg i sitt innlegg.

Får støtte av miljøministeren

Også forskermiljøet støtter Coops nei til å forby innpakking av frukt og grønnsaker i plast her til lands.

– Plast har en del relativt gode egenskaper sammenlignet med papir – spesielt beskyttelse mot vann. Tar du vann på papir, endrer det seg med en gang – og trekker til seg fuktigheten, sier seniorforsker i matforskningsinstituttet Nofima, Marit Kvalvåg Pettersen, til Nettavisen.

Til samme avis sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) at han liker grepet Frankrike gjør og at det er viktig at også Norge får ned bruken av plast, spesielt engangsplast.

Samtidig er statsråden klar på at det ikke er aktuelt med samme tiltak i Norge nå.

– Å kutte ut plast på frukt og grønnsaker kan føre til mer matsvinn, og det vil vi heller ikke ha. En agurk uten plast varer bare få dager, men med plast kan den vare i godt over en uke, sier Barth Eide til Nettavisen.