Coop kutter 300 tonn plast fra 13 millioner kyllingpakker

Kylling er et av Coops mest populære middagsprodukt, og totalt selger dagligvaregiganten 13 millioner pakker årlig.

For å redusere forbruket av plast har Coop og deres hovedleverandør, Den Stolte Hane, nå lansert ny emballasje i resirkulert plast for kyllingproduktene.

200 tonn mindre plast

Med redusert volum og tykkelse på emballasjen, utgjør dette 200 tonn mindre plast for Coops egne varer og 300 tonn totalt for all kyllingemballasje de selger, opplyser Coop i en pressemelding.

– Dette er et betydelig løft for miljøet. Når emballasjen gjenvinnes, er det selvsagt viktig at vi etterspør den resirkulerte råvaren, sier bærekraftsansvarlig i Coop Norge, Per Løberg Eriksen, ifølge pressemeldingen.

– Det er hele poenget med å skape sirkulære råvarestrømmer. Resirkulerte flasker er et utmerket materiale som er godkjent for matkontakt – og det tar vi nå i bruk på alle emballasjevarianter for kylling, fortsetter han.

– Svart plast forurenser annen plast

Ulrika Thommessen er sortimentssjef for kylling i Coop Norge. Hun forteller at dette er et stort seg i riktig retning og et bra bidrag til Coops plastløfte.

– Det er krevende å skulle løse flere utfordringer samtidig, men det har vi virkelig fått til denne gangen, sier Thommessen i presseskrivet.

Coop har jobbet lenge med å fjerne svart plast i sortimentet sitt, såkalt «carbon black».

– Dette er viktig fordi den svarte plasten forurenser annen plast og ødelegger kvaliteten på den resirkulerte råvaren. Nå var tiden kommet til kyllingemballasjen, påpeker hun.

Ifølge Anette Møller i Den Stolte Hane har de en målsetning om å ha hundre prosent resirkulert plast i kyllingemballasjen i 2021.

– Dette er en del av miljøansvaret Den Stolte Hane tar. Emballasjen skal sikre holdbarhet, minimere matsvinn og samtidig være mest mulig bærekraftig, opplyser Møller i pressemeldingen.