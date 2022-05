Finanspolitisk talsperson for Senterpartiet, Geir Pollestad, reagerer på at Coop har en kampanje på det danske smøret Lurpak samtidig som årets jordbruksoppgjør pågår.

«Midt i matfatet på Jæren. Midt i jordbruksforhandlingene. Midt i en matvarekrise: Så kjører Coop Obs kampanje på dansk smør fra danske kyr. Dette presser norske produsenter og bønder. Og eit godt døme på at dagligvarekjempene berre er på sitt eget lag», skriver Pollestad i et innlegg på Facebook.

Får støtte fra flere

Sp-politikeren sin kritikk mot at Coop selger smør fra Danmark, får støtte fra flere i kommentarfeltet på Facebook.

«Coop har ingen ting med Norsk mat å gjere. Dei er kun oppteken av penger! Dessverre!!!!!», mener en person.

«Eg skulle gjerne sett kommentarer frå ledelsen i Coop! Kva er grunnen til at de vil dumma dokke ut på det viset?», spør en annen bruker på Facebook.

«Kan ikke tenke meg å kjøpe annet enn Norsk smør. Det samme gjelder for alle matvarer», mener noen andre.

Coop: – Ikke et produkt vi selger mye av

Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, svarer på smørkritikken til Pollestad.

– Lurpak er et dansk gourmet-smør som er velkjent i verden, og som vi har valgt å ta inn som et supplement i det store sortimentet. Det er ikke et produkt vi selger mye av, og det har en noe høyere pris enn mye av det norske smøret, skriver han i en e-post til Nationen.

Ifølge Kristiansen har Coop Obs blant Norges største utvalg av meieriprodukter.

– Norske og lokale produkter er en svært viktig og prioritert del av dette sortimentet. Det brede utvalget er noe kundene, som også er våre eiere, er opptatt av. Det inspirerer og øker matinteressen, noe som gagner både oss og norske produsenter. Vi ser at et bredt utvalg er med på å løfte hele kategorien, svarer Coops kommunikasjonssjef.

Lurpak kom til Norge i fjor høst

Nationen har tidligere skrevet om Lurpak-smøret, som produseres av det dansk-svenske meierisamvirket Arla, og som eies av melkebønder i Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Belgia og Luxemburg.

Det danske smøret ble først lansert i Norge i september i 2021.

– Lurpak er et kvalitetssmør som selges i 95 land rundt om i verden, og vi synes at også den norske forbrukeren fortjener å ha flere valgmuligheter i smørkategorien, og kunne velge Lurpak når de skal lage god mat, sa Arlas globale pressesjef, Åse Andersson, til Nationen i oktober i fjor.