Coop kaller tilbake bearnaisesaus

– Det er ingen helsefare knyttet til inntak av bearnaisesausen. Men siden bruken av etylenoksid er forbudt i Norge og EU/EØS, tilbakekalles nå bearnaisesausen. Nivået av dette stoffet er godt under deteksjonsnivå, sier Silje Verlo Alisøy, kommunikasjonsrådgiver i Coop Norge, i en pressemelding.

Har du kjøpt produktet, ber Coop om at du leverer de tilbake til butikken slik at du kan få refundert pengene.

Tilbakekallingen gjelder Coop Smak Béarnaise 220 gram med disse best før datoene: 16.07.21, 23.07.21, 06.08.21, 12.08.21, 19.08.21, 26.08.21, 02.09.21, 13.09.21, 16.09.21, 24.09.21, 14.10.21 og 22.10.21.

Ifølge Mattilsynet er bruk av etylenoksid forbudt i produksjon av mat i EU og EØS.

"Det er derfor ikke tillatt å bruke råvarer eller ingredienser som inneholder etylenoksid, selv om etylenoksid ikke påvises i det ferdige produktet", skriver de.

Etylenoksid er et plantevernmiddel som ikke skal være til stede i mat og fôr. Studier viser at etylenoksid kan være gentoksisk og det er derfor ikke mulig å sette trygge nivåer for inntak.