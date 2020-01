Coop hisser på seg bønder

Tirsdag kveld publiserte Dagbladet saken om at flere butikker har tomme kjøttdeig-hyller. I saken var Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, intervjuet. Der ble Kristiansen sitert på at kjøttdeigmangelen skyldes ferie hos bønder og slakterier.

Det førte raskt til reaksjoner. Kristiansen selv ble kontaktet av flere bønder som påpekte at de ikke hadde tatt ferie. Også i Facebook-gruppen "Venner av norsk landbruk" fikk Kristiansen gjennomgå.

"Pauseknappa på dyra"

"Hadde vært kjekt å vite hvor de pauseknappa på dyra er hen", skrev en, mens en annen skrev:

"Må jo skjønne at den juleferien går på at dere ikke gidder sette på kjøttdeigkrana på storfeet."

En skrev ironisk at bøndene burde planlegge julen bedre.

"I andre yrker så planlegger man hvordan avvikle høytid … tilsette vikarer osv. … er dette ukjent for bønder og ev. slakteriene?"

En bonde skrev humoristisk at dyrene får klare seg selv i julen:

"Melking, blanding og fordeling av fôr osv., ordner de selv. I juletider har vi også fjøsnissen som også gjør et godt tak.."

Ferie hos slakteriene

Kristiansen forteller at han fort forsto at det var skjedd en misforståelse.

– Jeg skjønte fort at det var misforståelser ute og gikk da jeg fikk flere henvendelser fra bønder på Facebook i går. De ga tydelig beskjed om at argumentet om mangelen på kjøttdeig skyldes at de har ferie, er feil. Jeg er fullstendig klar over at juleferie for en bonde ikke eksisterer. Har du dyr, er du alltid på jobb, sier han.

Han peker på at det er mindre dyr til slakt hos slakteriene i høytidene som er problemet, noe som gjør at det er mindre norsk kjøtt tilgjengelig når produksjonen starter igjen etter jul.

– Coop støtter den norske bonden og er stolte over at vi kun bruker norsk råvare i våre kjøttdeiger. Vi kunne selvsagt brukt importkjøtt, slik våre konkurrenter gjør, men det ønsker vi altså ikke. Det gjør oss mer sårbare for sesongsvingninger, men den prisen er vi villig til å betale, sier han, og fortsetter:

– Riktignok bor jeg i en småby, men jeg vet utmerket godt at bøndene må stelle dyra i jula, og vi er glade for at kjølediskene nå fylles med norsk kjøttdeig.

Endret artikkelen

Elisabeth Dalseg er journalisten som skrev saken for Dagbladet. Hun forteller at også hun har fått noen mailer fra bønder.

– Vi ser meningsinnholdet ikke kom tydelig nok fram. Vi har derfor valgt å oppdatere sitatene.

– Skjønner du at bønder kan reagere på dette?

– Jeg skjønner at man kunne tolke sitatet i den retningen, men det var ikke den følelsen jeg satt igjen med da jeg skrev det. Ingen av oss ønsker å tråkke på det fine arbeidet bøndene gjør. Det var litt en klønete formulering, så håper vi alle blir fornøyd nå.

Det er slakteriet Fatland som leverer kjøtt til både Coop og Norgesgruppens egne merkevarer (EMV). Konsernsjef i selskapet, Terje Wester, forteller at problemet med å dekke markedet etter jul og påske er en kjent problemstilling.

– Det går 18 dager fra vi produserer kjøttdeig og karbonadedeig hos oss til produktet er over best før-datoen. I de røde dagene rundt jul er det også rødt for dem som jobber på slakteriet, de som jobber hos Mattilsynet som skal kontrollere også videre. Det gir færre dager å arbeide på.

– Bonden jobber hver dag, så jeg forstår de reagerer. Det har ikke vært dette som skulle kommuniseres verken fra Coop eller oss.

Mindre kjøtt fra slakt

Fatland har selv egne bønder de får levert dyr fra, men kjøper også ferdigslakt fra Nortura og private slakterier. Ettersom også Nortura har slaktestopp i jula, blir det en treghet i systemet, i form at av Fatland må vente på at Nortura skal slakte.

– Når det er mangel på norsk, så importerer vi og skjærer en del. Coop har på sitt brand Nyt Norge-merket, som betyr at de bare kan ha norske råvarer, mens en del andre merkevarer har anledning til å bruke importer råstoff når ikke norsk et tilgjengelig.

Blant andre Kiwi selger kjøttdeig laget av importert kjøtt i en periode etter jul.

– I desember og januar er det egentlig god dekning på norsk kjøtt. Men akkurat rundt høytidene er det et godt virkemiddel å bruke noe importert slakt for å komme fort opp i leveringsevnen, sier Fatland.

Han forteller at de er i full gang med produksjonen, og venter at hyllene snart vil fylles med kjøttdeig igjen.