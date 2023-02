Coop hardt ut mot myndighetene etter prishopp

Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis reagerer på at Kiwi holder prisene nede, mens de andre kjedene må sette prisen opp. Han sier det er snakk om prisdiskriminering.

– Nå kommer det fram i klartekst hvor krevende det er for oss kontra Norgesgruppen og innkjøpsbetingelsene de har, sier Friis til E24.

Coop Extra er blant butikkene som har økt prisene onsdag.

– Det er fordi vi må. Det vi har gjort er å ta ut en del av prisøkningene vi har fått fra leverandørene. Vi har ikke tatt ut noe av egne kostnadsøkninger, eksempelvis fra strøm, sier Friis.

Næringsminister Jan Christian Vestre sier til NRK at han er bekymret for prisøkningene.

– Konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen er ikke god. Mangel på tøff konkurranse kan føre til at vi betaler for mye for maten, og at utvalget er dårligere enn det kunne vært. Denne regjeringen har satt i gang historisk mange tiltak på kort tid, som på sikt kan gi bedre konkurranse, lavere priser og bredere utvalg, sier Vestre.